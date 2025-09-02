СПОРТ
2 септември 2025

Досегашниот голман на Манчестер Сити, Бразилецот Едерсон, ќе ја продолжи кариерата во Фенербахче, објави денес турскиот фудбалски клуб.

Фенербахче во соопштението наведува дека постигнал договор со Манчестер Сити за трансфер на бразилскиот голман во турскиот клуб.

Едерсон пристигна во Истанбул за официјално да потпише договор со вицешампионот на Турција.

Британските медиуми објавуваат дека Фенербахче платил 12,1 милиони фунти за овој трансфер, но не е позната висината на договорот на Бразилецот.

Едерсон (32) е член на Манчестер Сити од 2017 година, а за англискиот клуб бранел 372 натпревари. Со Манчестер Сити освоил вкупно 18 трофеи.

„Ти посакуваме се најдобро Еди“, објави Манчестер Сити на својата официјална веб-страница.

Едерсон доаѓа на местото на ќуварот на мрежата на хрватската репрезентација, Доминик Ливаковиќ, кој, пак ќе ја продолжи кариерата во шпанскиот прволигаш Жирона, објави клубот од стадионот Монтиливи.

Ливаковиќ пристигнува во Жирона како позајмен играч од Фенербахче до крајот на сезоната.

Фенербахче е без тренер откако пред неколку дена му врачи отказ на португалскиот стратег Жозе Морињо.

