Досегашниот голман на Манчестер Сити, Бразилецот Едерсон, ќе ја продолжи кариерата во Фенербахче, објави денес турскиот фудбалски клуб.

Фенербахче во соопштението наведува дека постигнал договор со Манчестер Сити за трансфер на бразилскиот голман во турскиот клуб.

Едерсон пристигна во Истанбул за официјално да потпише договор со вицешампионот на Турција.

Британските медиуми објавуваат дека Фенербахче платил 12,1 милиони фунти за овој трансфер, но не е позната висината на договорот на Бразилецот.

Едерсон (32) е член на Манчестер Сити од 2017 година, а за англискиот клуб бранел 372 натпревари. Со Манчестер Сити освоил вкупно 18 трофеи.