Бројот на жртви од руските воздушни напади врз Киев во четврток наутро се искачи на 26, вклучувајќи три деца, соопшти украинското министерство за внатрешни работи во петок.
Бројот на жртви од нападите со беспилотни летала и ракети претходно беше 16, вклучувајќи две деца.
„Во текот на ноќта и утрото, спасувачите извлекоа 10 тела, вклучувајќи и двегодишно дете, од урнатините на станбена зграда во населбата Свјатошински“, соопшти министерството на својот профил на Телеграм, додавајќи дека 159 лица, вклучувајќи 16 деца, биле повредени во бомбардирањата.
Украина повторно беше цел на напади во текот на ноќта во петокот.
63-годишен маж беше убиен кога граната погоди куќа во градот Веселјанка во источниот Запорожје, објави началникот на регионалната воена администрација, Иван Федоров, на Телеграм.
Киев денес одбележува ден на жалост по бомбардирањата во четврток, кои беа меѓу најсмртоносните во главниот град откако Русија ја започна својата голема офанзива во февруари 2022 година.
Нападнати беа 27 локации во четири области на украинскиот главен град, а меѓу погодените објекти беа станбени згради, училишта и болници.
Претседателот на Украина, Володимир Зеленски, вчера објави видео од запалените урнатини, нагласувајќи дека е предизвикана голема штета.