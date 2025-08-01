Бројот на жртви од руските воздушни напади врз Киев во четврток наутро се искачи на 26, вклучувајќи три деца, соопшти украинското министерство за внатрешни работи во петок.

Бројот на жртви од нападите со беспилотни летала и ракети претходно беше 16, вклучувајќи две деца.

„Во текот на ноќта и утрото, спасувачите извлекоа 10 тела, вклучувајќи и двегодишно дете, од урнатините на станбена зграда во населбата Свјатошински“, соопшти министерството на својот профил на Телеграм, додавајќи дека 159 лица, вклучувајќи 16 деца, биле повредени во бомбардирањата.

Украина повторно беше цел на напади во текот на ноќта во петокот.