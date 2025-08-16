За волците на Тибет, првата кинеска „робот-антилопа“ може да изгледа подеднакво примамливо како вистинските стада што талкаат по суровата тундра, но „суштеството“ е дел од растечкиот надзор на Пекинг што сега достигнува дури и до најоддалечените места.

Нејзините очи слични на тие на срна и густото кафеаво крзно го прават роботскиот преживар речиси еднаков од вистинската антилопа, додека измамникот интегриран со 5Г и вештачка интелигенција ја скенира висорамнината Хох Ксил со своите сензори, покажува снимката од кинеската државна новинска агенција Ксинхуа.

Развиена од Ксинхуа, Кинеската академија на науките и Дип Роботикс (DEEP Robotics) со седиште во Хангжу, роботот-антилопа е опремен со 5Г поврзување и системи за визија со вештачка интелигенција, овозможувајќи следење во реално време на миграцијата, хранењето и однесувањето при парење на загрозените видови ендемски за Тибет.

Инвестициите на Кина во Тибет

Кина ѝ нуди на својата индустрија за роботи десетици милијарди субвенции и беше домаќин на Светската конференција за роботика во 2025 година, која заврши во вторник.