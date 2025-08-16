За волците на Тибет, првата кинеска „робот-антилопа“ може да изгледа подеднакво примамливо како вистинските стада што талкаат по суровата тундра, но „суштеството“ е дел од растечкиот надзор на Пекинг што сега достигнува дури и до најоддалечените места.
Нејзините очи слични на тие на срна и густото кафеаво крзно го прават роботскиот преживар речиси еднаков од вистинската антилопа, додека измамникот интегриран со 5Г и вештачка интелигенција ја скенира висорамнината Хох Ксил со своите сензори, покажува снимката од кинеската државна новинска агенција Ксинхуа.
Развиена од Ксинхуа, Кинеската академија на науките и Дип Роботикс (DEEP Robotics) со седиште во Хангжу, роботот-антилопа е опремен со 5Г поврзување и системи за визија со вештачка интелигенција, овозможувајќи следење во реално време на миграцијата, хранењето и однесувањето при парење на загрозените видови ендемски за Тибет.
Инвестициите на Кина во Тибет
Кина ѝ нуди на својата индустрија за роботи десетици милијарди субвенции и беше домаќин на Светската конференција за роботика во 2025 година, која заврши во вторник.
5Г пристигна во Тибет во 2019 година, според документите на кинеската влада, а југозападниот регион достигна 1 милион корисници до 2022 година. Со завршувањето на 5Г базната станица во градот Гогмо кон крајот на 2023 година, секој округ во Тибет беше опфатен, објавија државните медиуми.
Освен пренесувањето слики во живо и следењето на податоци за ретки видови антилопи, 5Г инфраструктурата на Тибет сега поддржува растечки опсег на апликации за вештачка интелигенција - од мали дронови кои можат да работат во области непробојни за радар, до телемедицински консултации и паметни технологии за одгледување јакови, според извештаите на кинеските државни медиуми.
Кина инвестираше многу во Тибет, зголемувајќи ја улогата на понекогаш немирниот регион во водечката иницијатива за инфраструктура „Еден појас, еден пат“ на претседателот Кси Џинпинг, зајакнувајќи ги своите трговски врски со Централна Азија, а истовремено засилувајќи го надзорот врз неговото население и проширувајќи го дигиталниот отпечаток на Пекинг кон соседниот ривал Индија.
Извор: Ројтерс