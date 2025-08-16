Научници од Харвард го открија природното постоење на литиум во мозокот и неговата клучна улога во нормалното функционирање на најважниот дел од нервниот систем, наведувајќи дека неговиот недостаток е една од најраните промени што доведуваат до појава на Алцхајмерова болест.

Научниот труд, кој беше објавен во списанието Нејчр (Nature), покажува дека литиумот го штити мозокот од невродегенерација и ја одржува нормалната функција на сите главни типови мозочни клетки, што укажува дека недостатокот на овој хемиски елемент предизвикува влошување на меморијата.

Наодите, кои се резултат на десетгодишно истражување, се базираат на серија експерименти врз глувци и анализи на ткиво од човечки мозок и примероци од крв од луѓе во различни фази на когнитивно здравје.

Научниците утврдile дека губењето на литиум во човечкиот мозок води до Алцхајмерова болест, додека кај глувците сличен недостаток на литиум ја забрзува патологијата на мозокот и опаѓањето на меморијата.

Тие исто така открија дека намалените нивоа на литиум се предизвикани од врзување за амилоидни наслаги и нарушена апсорпција во мозокот.

Во финалните експерименти, тимот покажа дека новото соединение на литиум, кое не се врзува за амилоидните наслаги, може да ја врати меморијата кај глувците.

Резултатите ги спојуваат децениите клинички набљудувања и нудат нова теорија за болеста, како и стратегија за порано дијагностицирање, превенција и лекување.

Алцхајмеровата болест погодува помеѓу 50 и 400 милиони луѓе ширум светот и вклучува голем број абнормалности во мозокот, како што се наслаги на протеинот амилоид бета, неврофибриларни заплеткувања на протеинот тау и губење на заштитниот протеин РЕСТ (REST). Сепак, овие промени никогаш не ја објаснија целата сложеност на болеста.

Исто така е јасно дека генетските и факторите на животната средина влијаат на ризикот од заболување, но научниците досега не успеаја да објаснат зошто некои луѓе со исти фактори на ризик се разболуваат, а други не.

Авторите на оваа студија истакнуваат дека литиумот може да биде клучниот фактор што недостасува.

„Идејата дека недостатокот на литиум може да биде причина за Алцхајмеровата болест е нова и укажува на различен терапевтски пристап“, рече главниот автор на студијата и професор по генетика и неврологија на Медицинскиот факултет Харвард, Брус Јанкнер.

Студијата дава надеж дека во иднина литиумот би можел да се користи за лекување на болеста како целина, а не само за целна терапија на одредени аспекти како што се амилоид бета или тау протеинот.