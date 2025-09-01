Протестот на возачите на камиони од Босна и Херцеговина, кој започна во понеделник наутро, се одвива според планот и ќе трае додека не се исполнат барањата што компаниите за кои работат ги упатија до властите на таа земја и до телата на Европската Унија, потврди Велибор Пеулиќ, координатор на конзорциумот наречен „Логистика БиХ“.

Од раните утрински часови, камионите го блокираа пристапот до царинските терминали на повеќето гранични премини со Хрватска и Србија, а колони паркирани камиони ги блокираа и патните пристапи до главните урбани центри во земјата. Патничкиот сообраќај преку границата се одвива без посебни тешкотии.

Конзорциумот „Логистика БиХ“ ги собра транспортните компании кои, според нивните тврдења, вработуваат 47 илјади луѓе и се клучни за снабдување на БиХ со сите видови стоки.

Иако организаторите нагласија дека протестите нема да го блокираат патничкиот сообраќај, долгите редици камиони практично го спречуваат нормалното движење на возилата, особено во главниот град Сараево.