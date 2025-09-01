РЕГИОН
Патните превозници во БиХ ги блокираа патиштата, царините и терминалите на граничните премини
Организаторите на протестот повторија четири клучни барања- заштита на граѓаните на БиХ кои работат како возачи во ЕУ, враќање на акцизите, решавање на законските проблеми на превозниците и зголемување на ефикасноста на граничните служби
Патните превозници во БиХ ги блокираа патиштата, царините и терминалите на граничните премини
Возачите уште порано изјавија дека блокадите ќе траат додека не се исполнат нивните барања / AA
1 септември 2025

Протестот на возачите на камиони од Босна и Херцеговина, кој започна во понеделник наутро, се одвива според планот и ќе трае додека не се исполнат барањата што компаниите за кои работат ги упатија до властите на таа земја и до телата на Европската Унија, потврди Велибор Пеулиќ, координатор на конзорциумот наречен „Логистика БиХ“.

Од раните утрински часови, камионите го блокираа пристапот до царинските терминали на повеќето гранични премини со Хрватска и Србија, а колони паркирани камиони ги блокираа и патните пристапи до главните урбани центри во земјата. Патничкиот сообраќај преку границата се одвива без посебни тешкотии.

Конзорциумот „Логистика БиХ“ ги собра транспортните компании кои, според нивните тврдења, вработуваат 47 илјади луѓе и се клучни за снабдување на БиХ со сите видови стоки.

Иако организаторите нагласија дека протестите нема да го блокираат патничкиот сообраќај, долгите редици камиони практично го спречуваат нормалното движење на возилата, особено во главниот град Сараево.

Пеулиќ, изјави дека досега немало инциденти, но дека „малку зголемени гужви“ се присутни на приодите кон градовите, каде што е запрен синџирот на снабдување.

Пеулиќ изјави дека губат до 14,5 часа дневно на граничните премини поради, како што тврди, неактивноста на администрацијата.

Организаторите на протестот повторија четири клучни барања, имено враќање на довербата и заштитата на граѓаните на БиХ кои работат како возачи во Европската Унија, враќање на акцизите, решавање на законските проблеми на превозниците преку измени во прописите и законите и зголемување на ефикасноста на граничните служби.

Поради моменталните блокади, на возачите им се советува да користат алтернативни патишта каде што е можно и да ги следат известувањата на надлежните институции.

