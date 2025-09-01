Со Одлука на Европската комисија за спроведување за одобрување на првото ослободување на средства за Република Северна Македонија во рамките на Инструментот за реформи и раст за Западен Балкан, одобрена е првата исплата на средства за земјата, објави Министерството за европски прашања.

Со оваа Одлука одобрени се нето-износ од околу 2,3 милиони евра како неповратна помош и како нето-износ од околу 2 милиони евра како заем кои ќе бидат достапни преку Инвестициската рамка за Западен Балкан и нето-износ од околу 3,7 милиони евра што го претставува преостанатиот дел од заемот наменет за директна буџетска поддршка.

Како што соопшти Министерството, во оваа сума не се вклучени околу 3,6 милиони евра кои се наменети за порамнување на дел од средствата кои државата претходно ги доби како претфинансирање.

„Средствата се обезбедени по доставеното Барање од страна на министерот за европски прашања Орхан Муртезани, кој како национален координатор за Инструментот за реформи и раст, во име на Владата на Република Северна Македонија, а преку Министерството за европски прашања, ја достави целокупната документација за чекорите од Реформската агенда 2024–2027, со рок на реализација декември 2024 година (односно февруари 2025 година)“, истакна Министерството.