Турската амбасада во Скопје организираше прием по повод 30 август, Денот на победата и Денот на турските вооружени сили.
На приемот организиран под покровителство на турскиот амбасадор Фатих Улусој во амбасадата во Скопје присуствуваа претседателот на Собранието на Северна Македонија, Африм Гаши, премиерот Христијан Мицкоски, началникот на Генералштабот на Армијата на Северна Македонија, генерал-мајор Сашко Лафчиски, министерот за одбрана Владо Мисајловски, претседателот на Исламската верска заедница на Северна Македонија (ИВЗ), Шаќир Фетаху, пратеници, градоначалници, претставници на политичките партии во земјата, претставници на турските институции во земјата и многу гости.
Програмата започна со интонирање на националните химни на двете земји.
Во својот говор амбасадорот Улусој зборуваше за важноста на 30 август, Денот на победата, велејќи дека одбележувањето на овој ден во земјата каде што се школувал Мустафа Кемал Ататурк е извор на посебна радост за нив.
Улусој нагласи дека со оглед на моментната ситуација во регионот околу Туркије, за да се биде силен во однос на војската, технологијата и човечките ресурси, Туркије направи голем напредок во својата одбранбена индустрија.
Улусој нагласи дека нивното производство, кое ги исполнува стандардите на НАТО, има позитивно влијание врз односите со нивниот пријател и сојузник Северна Македонија што постојано се развиваат.
„По отворањето на балканската канцеларија на АСЕЛСАН во Скопје минатата година, бевме многу задоволни од испораката на хаубиците БОРАН произведени од нашето машинско-хемиско претпријатие до македонската армија во јули, како и од соработката потпишана помеѓу МКЕ и АТС во март и од учеството на министрите за одбрана и внатрешни работи на Саемот за одбранбена индустрија ИДЕФ што се одржа во Истанбул во јули“, нагласи турскиот амбасадор.
За време на програмата беше прочитана и пораката на претседателот Реџеп Таип Ердоган за Денот на победата.