Улусој нагласи дека со оглед на моментната ситуација во регионот околу Туркије, за да се биде силен во однос на војската, технологијата и човечките ресурси, Туркије направи голем напредок во својата одбранбена индустрија.

Улусој нагласи дека нивното производство, кое ги исполнува стандардите на НАТО, има позитивно влијание врз односите со нивниот пријател и сојузник Северна Македонија што постојано се развиваат.

„По отворањето на балканската канцеларија на АСЕЛСАН во Скопје минатата година, бевме многу задоволни од испораката на хаубиците БОРАН произведени од нашето машинско-хемиско претпријатие до македонската армија во јули, како и од соработката потпишана помеѓу МКЕ и АТС во март и од учеството на министрите за одбрана и внатрешни работи на Саемот за одбранбена индустрија ИДЕФ што се одржа во Истанбул во јули“, нагласи турскиот амбасадор.

За време на програмата беше прочитана и пораката на претседателот Реџеп Таип Ердоган за Денот на победата.