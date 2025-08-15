ПОЛИТИКА
Трамп пред средбата со Путин: Украина сама ќе одлучува за територијални отстапки
Коментирајќи ги безбедносните гаранции за Украина, Трамп изјави дека тие се можни, заедно со Европа и други земји, но не во рамките на НАТО алијансата
Претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, им рече на новинарите пред да се качи на летот за Алјаска, дека очекува конкретни резултати од претстојната средба со претседателот на Русија, Владимир Путин, која е закажана за вечерва во воената база Елмендорф-Ричардсон во Алјаска.

„Нешто ќе произлезе од тоа“, им рече Трамп на новинарите за време на обраќањето од претседателскиот авион Ер Форс 1.

Зборувајќи за војната во Украина, Трамп рече дека рускиот претседател Владимир Путин верува дека офанзивата „му носи сила“, но дека, според него, таа всушност е штетна за Москва.

„Мислам дека во неговата глава му помага да постигне подобар договор. Но всушност, му штети. Ќе разговарам со него за тоа подоцна“, рече Трамп.

Кога беше прашан за можни територијални отстапки, американскиот претседател рече дека темата ќе се дискутира, но дека одлуката зависи од Украина.

„Ќе се разговара за територијални размени, но морам да ја оставам Украина сама да ја донесе таа одлука. Верувам дека ќе ја донесе вистинската“, додаде тој.

Коментирајќи ги безбедносните гаранции за Украина, Трамп изјави дека тие се можни, но не во рамките на НАТО алијансата.

„Можеби, заедно со Европа и други земји. Не во рамките на НАТО“, изјави тој.

Зборувајќи за економските односи со Москва, Трамп рече дека забележал дека Путин доведува бројни руски бизнисмени.

„Тоа е добро, ми се допаѓа што сакаат да работат, но нема да има работа додека не заврши војната“, заклучи Трамп.

Државниот секретар на САД, Марк Рубио, секретарката за трговија на САД, Хаурад Лутник, секретарот за финансии на САД, Скот Бесант, и директорот на Централната разузнавачка агенција (ЦИА) Џон Ратклиф ќе бидат дел од делегацијата на Соединетите Американски Држави на состанокот со руската делегација во Алјаска, објави Ројтерс.

