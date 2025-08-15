Претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, им рече на новинарите пред да се качи на летот за Алјаска, дека очекува конкретни резултати од претстојната средба со претседателот на Русија, Владимир Путин, која е закажана за вечерва во воената база Елмендорф-Ричардсон во Алјаска.

„Нешто ќе произлезе од тоа“, им рече Трамп на новинарите за време на обраќањето од претседателскиот авион Ер Форс 1.

Зборувајќи за војната во Украина, Трамп рече дека рускиот претседател Владимир Путин верува дека офанзивата „му носи сила“, но дека, според него, таа всушност е штетна за Москва.

„Мислам дека во неговата глава му помага да постигне подобар договор. Но всушност, му штети. Ќе разговарам со него за тоа подоцна“, рече Трамп.

Кога беше прашан за можни територијални отстапки, американскиот претседател рече дека темата ќе се дискутира, но дека одлуката зависи од Украина.

„Ќе се разговара за територијални размени, но морам да ја оставам Украина сама да ја донесе таа одлука. Верувам дека ќе ја донесе вистинската“, додаде тој.