ВОЈНА ВО ГАЗА
2 мин читање
Советот на Европа ги повика земјите-членки да престанат со испораките на оружје за Израел
Комесарот за човекови права на Советот на Европа, Мајкл О'Флаерти, изјави дека земјите-членки треба да вложат максимални напори за спречување и реагирање на кршењата на меѓународните човекови права во овој конфликт
Советот на Европа ги повика земјите-членки да престанат со испораките на оружје за Израел
Според Советот на Европа, конфликтот во Газа достигна катастрофални размери и продолжува да предизвикува огромно човечко страдање / AP
пред 17 часа

Советот на Европа во вторник ги повика своите земји-членки да престанат со испорака на оружје за Израел доколку тоа може да се користи за кршење на човековите права.

Комесарот за човекови права на Советот на Европа, Мајкл О'Флаерти, изјави дека земјите-членки треба да вложат максимални напори за спречување и реагирање на кршењата на меѓународните човекови права во овој конфликт, што, како што вели тој, вклучува примена на постојните законски стандарди за да се осигури дека испораката на оружје не е овластена таму каде што постои ризик дека тоа може да се користи за кршење на човековите права.

Во соопштението објавено на веб-страницата на Советот на Европа, се наведува дека конфликтот во Газа достигна катастрофални размери и продолжува да предизвикува огромно човечко страдање.

Препорачано

„Иако мојот мандат не ја опфаќа ситуацијата во тој регион, соработувам со земјите-членки на Советот на Европа во врска со нивните обврски во контекст на меѓународната трговија со оружје, за да се осигурам дека нивните активности не придонесуваат за кршење на човековите права. Ги забележувам чекорите преземени од некои земји-членки за суспендирање или ограничување на испораките на оружје за Израел, вклучително и Германија минатата недела. Исто така, го забележувам значајниот придонес на некои национални структури за човекови права во подигањето на свеста и повикувањето на нивните влади да ги почитуваат своите обврски за човекови права во овој контекст. Сепак, треба да се направи повеќе, и тоа брзо“, рече О'Флерти.

Според него, потребно е да се интензивираат напорите за обезбедување помош на погодените од конфликтот, преку поддршка на напорите за обезбедување непречен пристап до хуманитарна помош и преку инсистирање на итно ослободување на заложниците.

„Ќе продолжам да се ангажирам со земјите-членки за да поддржам одговор на конфликтот во Газа што е во согласност со човековите права“, рече тој.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us