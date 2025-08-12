„Иако мојот мандат не ја опфаќа ситуацијата во тој регион, соработувам со земјите-членки на Советот на Европа во врска со нивните обврски во контекст на меѓународната трговија со оружје, за да се осигурам дека нивните активности не придонесуваат за кршење на човековите права. Ги забележувам чекорите преземени од некои земји-членки за суспендирање или ограничување на испораките на оружје за Израел, вклучително и Германија минатата недела. Исто така, го забележувам значајниот придонес на некои национални структури за човекови права во подигањето на свеста и повикувањето на нивните влади да ги почитуваат своите обврски за човекови права во овој контекст. Сепак, треба да се направи повеќе, и тоа брзо“, рече О'Флерти.

Според него, потребно е да се интензивираат напорите за обезбедување помош на погодените од конфликтот, преку поддршка на напорите за обезбедување непречен пристап до хуманитарна помош и преку инсистирање на итно ослободување на заложниците.

„Ќе продолжам да се ангажирам со земјите-членки за да поддржам одговор на конфликтот во Газа што е во согласност со човековите права“, рече тој.