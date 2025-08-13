Најмалку седум Палестинци беа убиени, а други беа ранети рано утрово во израелскиот оган и воздушните напади врз градот Газа и Деир ал-Балах, објави палестинската новинска агенција Вафа, повикувајќи се на медицински извори.

Според изворите, израелските сили застрелале и убиле четири лица кои чекале помош на југоистокот од Деир ал-Балах во централна Газа, ранувајќи други.

Уште три лица беа убиени, а неколку беа повредени во воздушен напад на улицата Ал-Тани во населбата Шеик Радван во северниот дел на градот Газа, соопштија изворите.

Израел се соочува со зголемена осуда за својата геноцидна војна во Газа, каде што од октомври 2023 година уби речиси 61.600 жртви.