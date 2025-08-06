Стотици палестински поддржувачи се собраа во Виена, Австрија, за да протестираат против израелскиот геноцид во Газа.

Протестантите се придружија на демонстрациите организирани од Амнести Интернешнл Австрија и бројни организации на граѓанското општество пред зградата на парламентот.

Демонстрантите, носејќи палестински знамиња, ја обвинија австриската влада за соучество во геноцидот во Газа.

Некои од демонстрантите носеле транспаренти на кои пишувало: „Деца се погребуваат во Газа, а човештвото се погребува со нив“, „Убивањето деца не е одбрана“ и „Слобода за Палестина“.

Шура Хашеми, членка на австриската филијала на Амнести Интернешнл, рече дека во последните недели биле сведоци на ужасни слики од Газа.

„Видовме фотографии од палестински деца и возрасни кои умираат од глад“, рече Хашеми, нагласувајќи дека „тие мора да сторат сè што е во нивна моќ за да спречат гладот да се користи како алатка за војна“.

Таа нагласи дека конфискацијата на палестинска земја на Западниот Брег исто така мора да се прекине.