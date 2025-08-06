Стотици палестински поддржувачи се собраа во Виена, Австрија, за да протестираат против израелскиот геноцид во Газа.
Протестантите се придружија на демонстрациите организирани од Амнести Интернешнл Австрија и бројни организации на граѓанското општество пред зградата на парламентот.
Демонстрантите, носејќи палестински знамиња, ја обвинија австриската влада за соучество во геноцидот во Газа.
Некои од демонстрантите носеле транспаренти на кои пишувало: „Деца се погребуваат во Газа, а човештвото се погребува со нив“, „Убивањето деца не е одбрана“ и „Слобода за Палестина“.
Шура Хашеми, членка на австриската филијала на Амнести Интернешнл, рече дека во последните недели биле сведоци на ужасни слики од Газа.
„Видовме фотографии од палестински деца и возрасни кои умираат од глад“, рече Хашеми, нагласувајќи дека „тие мора да сторат сè што е во нивна моќ за да спречат гладот да се користи како алатка за војна“.
Таа нагласи дека конфискацијата на палестинска земја на Западниот Брег исто така мора да се прекине.
„Историјата ќе нè праша: „Што правевте кога луѓето умираа пред вашите очи? Што правевте кога беше прекршено меѓународното право, кога беше извршено злосторството геноцид?“
Шура Хашеми истакна дека нивниот одговор на ова прашање ќе бидат нивните повици за правда, нивната солидарност и нивната борба за човекови права.
Еврејската активистка Рути во својот говор изјави дека со години го истражувала Холокаустот и злосторствата што ги претрпеле Евреите.
„Сега, речиси две години, со ужас гледаме што се случува во Газа, и тоа станува полошо“, нагласи таа.
Рути објасни дека во рамките на владата на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху постои верување во еврејската супериорност и дека тие тврдат дека Бог им ја ветил таа територија.
Рути, истакнувајќи дека сонуваат за земјите за кои станува збор целосно ослободени од Палестинците, рече: „Според нив, ако Палестинците не заминат доброволно, секој метод за елиминирање на Палестинците е легитимен“.
Рути нагласи дека ова не е она што навистина е јудаизмот.