ВОЈНА ВО ГАЗА
2 мин читање
Стотици палестински поддржувачи протестираа во Виена против израелскиот геноцид во Газа
Некои од демонстрантите носеле транспаренти на кои пишувало: „Деца се погребуваат во Газа, а човештвото се погребува со нив“, „Убивањето деца не е одбрана“ и „Слобода за Палестина“
Стотици палестински поддржувачи протестираа во Виена против израелскиот геноцид во Газа
Демонстрантите пред зградата на Парламентот ја обвинија австриската влада за соучество во геноцидот во Газа / AA
6 август 2025

Стотици палестински поддржувачи се собраа во Виена, Австрија, за да протестираат против израелскиот геноцид во Газа.

Протестантите се придружија на демонстрациите организирани од Амнести Интернешнл Австрија и бројни организации на граѓанското општество пред зградата на парламентот.

Демонстрантите, носејќи палестински знамиња, ја обвинија австриската влада за соучество во геноцидот во Газа.

Некои од демонстрантите носеле транспаренти на кои пишувало: „Деца се погребуваат во Газа, а човештвото се погребува со нив“, „Убивањето деца не е одбрана“ и „Слобода за Палестина“.

Шура Хашеми, членка на австриската филијала на Амнести Интернешнл, рече дека во последните недели биле сведоци на ужасни слики од Газа.

„Видовме фотографии од палестински деца и возрасни кои умираат од глад“, рече Хашеми, нагласувајќи дека „тие мора да сторат сè што е во нивна моќ за да спречат гладот да се користи како алатка за војна“.

Таа нагласи дека конфискацијата на палестинска земја на Западниот Брег исто така мора да се прекине.

recommended

„Историјата ќе нè праша: „Што правевте кога луѓето умираа пред вашите очи? Што правевте кога беше прекршено меѓународното право, кога беше извршено злосторството геноцид?“

Шура Хашеми истакна дека нивниот одговор на ова прашање ќе бидат нивните повици за правда, нивната солидарност и нивната борба за човекови права.

Еврејската активистка Рути во својот говор изјави дека со години го истражувала Холокаустот и злосторствата што ги претрпеле Евреите.

„Сега, речиси две години, со ужас гледаме што се случува во Газа, и тоа станува полошо“, нагласи таа.

Рути објасни дека во рамките на владата на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху постои верување во еврејската супериорност и дека тие тврдат дека Бог им ја ветил таа територија.

Рути, истакнувајќи дека сонуваат за земјите за кои станува збор целосно ослободени од Палестинците, рече: „Според нив, ако Палестинците не заминат доброволно, секој метод за елиминирање на Палестинците е легитимен“.

Рути нагласи дека ова не е она што навистина е јудаизмот.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us