Словенија воведе ембарго за оружје на Израел
Словенечкиот премиер Роберт Голоб изјави дека мерката е во согласност со ставот на Словенија како земја што ја призна Палестина минатата година и е посветена на прекин на огнот и зголемена хуманитарна помош за Газа
Словенија е првата земја од Европската Унија што воведе такво ембарго / Reuters
1 август 2025

Словенија донесе одлука со која се забранува извозот и транзитот на воена опрема и оружје од или преку Република Словенија во Израел, како и увозот од Израел во Словенија.

Словенечкиот премиер Роберт Голоб изјави дека мерката е во согласност со ставот на Словенија како земја што ја призна Палестина минатата година и е посветена на прекин на огнот и зголемена хуманитарна помош за Газа.

Оваа одлука доаѓа по претходните најави на премиерот Голоб, кој неколкупати јасно изјави, последниот пат на маргините на јунската сесија на Европскиот совет, дека Словенија ќе дејствува независно доколку Европската Унија не е во можност да донесе конкретни мерки до средината на јули.

На веб-страницата на Владата на Словенија е наведено дека Европската Унија, поради внатрешни несогласувања и недостаток на единство, во моментов не е во можност да ја исполни оваа задача.

„Резултатот од ова е срамен: луѓето во Газа умираат затоа што систематски им е одбиена хуманитарна помош. Тие умираат под урнатините, без пристап до вода за пиење, храна и основна медицинска нега. Ова е целосна блокада на хуманитарниот пристап и свесно негирање на основните услови за преживување. Во такви околности, должност на секоја одговорна држава е да дејствува, дури и ако тоа значи преземање иницијатива пред другите“, беше наведено, додавајќи:

„Словенија постојано и принципиелно се залага за почитување на меѓународното право и заштита на човековите права. Затоа, во наредните недели, владата на премиерот Роберт Голоб ќе подготви дополнителни национални мерки против сегашната израелска влада, чии постапки претставуваат сериозно кршење на меѓународното хуманитарно право.“

Таа стана првата земја од Европската Унија што воведе такво ембарго.

Словенија ја призна Палестина како држава во јуни минатата година и оттогаш постојано повикува на прекин на огнот во Газа и зголемување на испораките на хуманитарна помош во енклавата.

