Словенија донесе одлука со која се забранува извозот и транзитот на воена опрема и оружје од или преку Република Словенија во Израел, како и увозот од Израел во Словенија.

Словенечкиот премиер Роберт Голоб изјави дека мерката е во согласност со ставот на Словенија како земја што ја призна Палестина минатата година и е посветена на прекин на огнот и зголемена хуманитарна помош за Газа.

Оваа одлука доаѓа по претходните најави на премиерот Голоб, кој неколкупати јасно изјави, последниот пат на маргините на јунската сесија на Европскиот совет, дека Словенија ќе дејствува независно доколку Европската Унија не е во можност да донесе конкретни мерки до средината на јули.

На веб-страницата на Владата на Словенија е наведено дека Европската Унија, поради внатрешни несогласувања и недостаток на единство, во моментов не е во можност да ја исполни оваа задача.