Нова студија покажа дека луѓето што не пијат доволно вода секој ден може да доживеат посилна биолошка реакција на стресот и тензичните ситуации.

Истражувачите на Универзитетот „Џон Мурс“ во Ливерпул открија дека лицата со мало дневно внесување на течности ослободуваат повисоки нивоа на кортизол, главниот хормон на стрес во телото, кога се изложени на стресни ситуации, иако не чувствуваат поголема жед од оние што консумираат повеќе.

Студијата, објавена во „Journal of Applied Physiology“, спореди две групи по 16 возрасни лица.

Едната група вообичаено пиела помалку од 1,5 литри вода дневно, а другата ги исполнувала упатствата на Европската агенција за безбедност на храната од околу 2,5 литри за мажи и 2 литра за жени.

Нивото на хидратација на учесниците се следело во текот на една недела пред да учествуваат во стрес тест што вклучувал изненадувачко интервју за работа и ментален аритметички предизвик пред панел.

Примероците од плунка собрани пред и потоа покажале дека нивоата на кортизол се зголемиле значително кај оние со помало внесување течности.