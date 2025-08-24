СВЕТ
Студија: Недоволното пиење вода предизвикува посилна реакција на стресот
Истражувачите на Универзитетот „Џон Мурс“ во Ливерпул открија дека лицата со мало дневно внесување на течности ослободуваат повисоки нивоа на кортизол, главниот хормон на стрес во телото
Нова студија покажа дека луѓето што не пијат доволно вода секој ден може да доживеат посилна биолошка реакција на стресот и тензичните ситуации.

Истражувачите на Универзитетот „Џон Мурс“ во Ливерпул открија дека лицата со мало дневно внесување на течности ослободуваат повисоки нивоа на кортизол, главниот хормон на стрес во телото, кога се изложени на стресни ситуации, иако не чувствуваат поголема жед од оние што консумираат повеќе.

Студијата, објавена во „Journal of Applied Physiology“, спореди две групи по 16 возрасни лица.

Едната група вообичаено пиела помалку од 1,5 литри вода дневно, а другата ги исполнувала упатствата на Европската агенција за безбедност на храната од околу 2,5 литри за мажи и 2 литра за жени.

Нивото на хидратација на учесниците се следело во текот на една недела пред да учествуваат во стрес тест што вклучувал изненадувачко интервју за работа и ментален аритметички предизвик пред панел.

Примероците од плунка собрани пред и потоа покажале дека нивоата на кортизол се зголемиле значително кај оние со помало внесување течности.

„Луѓето што имаат мало дневно внесување на течности, кои не ги исполнуваат препораките, веројатно се слабо хидрирани“, рече Нил Волш од одделот за спортска наука и вежби при универзитетот.

„Но она што не го знаевме беше дали кога потоа тие луѓе ќе ги подложите на стрес под контролирани услови, ќе имаат поголем одговор на хормонот на стрес.“

Истражувачите откриле дека двете групи пријавиле слични нивоа на анксиозност и имале споредливо зголемување на срцевиот ритам за време на тестот. Сепак, само недоволно хидрираната група покажала поголема реактивност на кортизолот.

Волш предупреди дека претераните реакции на кортизолот се поврзани со долгорочни здравствени ризици, меѓу кои срцеви заболувања, дијабетес и депресија.

„Ако знаете дека имате рок што претстои или говор што треба да го одржите, да имате шише вода блиску до вас може да биде добра навика со потенцијални придобивки за вашето долгорочно здравје“, порача тој.

