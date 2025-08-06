Врховниот воен совет на Туркије во вторник го назначи генерал Селџук Бајрактароглу за нов началник на Генералштабот.
На состанокот на советот за 2025 година, одржан во Претседателскиот комплекс во Анкара, беа разгледани унапредувањата, прилагодувањата на мандатот и пензионирањето на военото раководство во Турските вооружени сили, со одобрение на претседателот Реџеп Таип Ердоган, објави Дирекцијата за комуникации.
Генерал Метин Гурак, началник на Генералштабот, се пензионираше и беше заменет од Бајрактароглу.
Почнувајќи од 30 август, 32 генерали и адмирали ќе бидат унапредени во повисоки чинови, 61 полковник ќе бидат унапредени во генерали и адмирали, мандатите на 29 генерали ќе бидат продолжени за една година, а мандатите на 478 полковници ќе бидат продолжени за уште две.
Од 1 септември, двајца генерали ќе бидат редовно пензионирани, а од 30 август, 43 генерали и адмирали исто така ќе бидат пензионирани поради намалување на персоналот.