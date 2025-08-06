ТУРКИЈЕ
Врховниот воен совет на Туркије назначи нов началник на Генералштабот
Во повисоки чинови ќе бидат унапредени 32 генерали и адмирали, 61 полковник ќе бидат унапредени во генерали и адмирали, мандатите на 29 генерали ќе бидат продолжени за една година, а мандатите на 478 полковници ќе бидат продолжени за уште две години
Врховниот воен совет на Туркије за 2025 година се одржа во Претседателскиот комплекс во Анкара / AA
6 август 2025

Врховниот воен совет на Туркије во вторник го назначи генерал Селџук Бајрактароглу за нов началник на Генералштабот.

На состанокот на советот за 2025 година, одржан во Претседателскиот комплекс во Анкара, беа разгледани унапредувањата, прилагодувањата на мандатот и пензионирањето на военото раководство во Турските вооружени сили, со одобрение на претседателот Реџеп Таип Ердоган, објави Дирекцијата за комуникации.

Генерал Метин Гурак, началник на Генералштабот, се пензионираше и беше заменет од Бајрактароглу.

Почнувајќи од 30 август, 32 генерали и адмирали ќе бидат унапредени во повисоки чинови, 61 полковник ќе бидат унапредени во генерали и адмирали, мандатите на 29 генерали ќе бидат продолжени за една година, а мандатите на 478 полковници ќе бидат продолжени за уште две.

Од 1 септември, двајца генерали ќе бидат редовно пензионирани, а од 30 август, 43 генерали и адмирали исто така ќе бидат пензионирани поради намалување на персоналот.

