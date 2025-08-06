Врховниот воен совет на Туркије во вторник го назначи генерал Селџук Бајрактароглу за нов началник на Генералштабот.

На состанокот на советот за 2025 година, одржан во Претседателскиот комплекс во Анкара, беа разгледани унапредувањата, прилагодувањата на мандатот и пензионирањето на военото раководство во Турските вооружени сили, со одобрение на претседателот Реџеп Таип Ердоган, објави Дирекцијата за комуникации.

Генерал Метин Гурак, началник на Генералштабот, се пензионираше и беше заменет од Бајрактароглу.