Вкупно 532 демонстранти биле уапсени за време на митингот во саботата во Лондон во поддршка на активистичката група Палестинска акција, објави полицијата во недела.

Во соопштението, Метрополитенската полиција соопшти дека огромното мнозинство апсења, 522, биле поради истакнување знак во поддршка на забранетата група, Палестинска акција, со што се прекршил член 13 од Законот за тероризам од 2000 година.

Се забележува дека полицајците уапсиле уште 10 лица, вклучувајќи шест лица за напад врз полицајци, едно за спречување на полицаец во извршувањето на неговата должност, две за прекршување на условите од член 14 од Законот за јавен ред и едно за расно мотивирано прекршување на јавниот ред.

Во соопштението се додава дека до 13 часот по локално време во недела, 18 лица останале во притвор, но се очекува да бидат ослободени со кауција во наредните часови.

„Во текот на наредните денови и недели, службениците од Командата за борба против тероризмот на Метрополитенската полиција ќе работат на составување на досиејата потребни за обезбедување обвиненија против уапсените како дел од оваа операција“, се вели во соопштението.