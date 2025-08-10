ВОЈНА ВО ГАЗА
Над 530 демонстранти уапсени на протестот во Лондон во поддршка на Палестинска акција
Шефот на ОН за човекови права, Волкер Турк, исто така, изрази сериозна загриженост во врска со забраната на организацијата, нарекувајќи ја вознемирувачка злоупотреба на законите за борба против тероризмот и ризикува поткопување на основните слободи
Меѓу уапсените има и 112 лица со 70 години или повеќе / AP
пред 10 часа

Вкупно 532 демонстранти биле уапсени за време на митингот во саботата во Лондон во поддршка на активистичката група Палестинска акција, објави полицијата во недела.

Во соопштението, Метрополитенската полиција соопшти дека огромното мнозинство апсења, 522, биле поради истакнување знак во поддршка на забранетата група, Палестинска акција, со што се прекршил член 13 од Законот за тероризам од 2000 година.

Се забележува дека полицајците уапсиле уште 10 лица, вклучувајќи шест лица за напад врз полицајци, едно за спречување на полицаец во извршувањето на неговата должност, две за прекршување на условите од член 14 од Законот за јавен ред и едно за расно мотивирано прекршување на јавниот ред.

Во соопштението се додава дека до 13 часот по локално време во недела, 18 лица останале во притвор, но се очекува да бидат ослободени со кауција во наредните часови.

„Во текот на наредните денови и недели, службениците од Командата за борба против тероризмот на Метрополитенската полиција ќе работат на составување на досиејата потребни за обезбедување обвиненија против уапсените како дел од оваа операција“, се вели во соопштението.

Просечната возраст на уапсените била 54 години, според полициските бројки, додека шестмина биле на возраст од 17-19 години, а 112 од нив имале 70 години или повеќе.

Во саботата, стотици луѓе одржаа митинг на плоштадот на Парламентот во поддршка на Акција за Газа и Палестина, група што Велика Британија ја забрани минатиот месец.

Во јуни, министерката за внатрешни работи Ивет Купер објави забрана според Законот за тероризам откако активисти испрскаа авиони во база на Кралските воздухопловни сили, чин што се истражува според законите за борба против тероризмот.

Минатиот месец, забраната беше усвоена и во Долниот дом и во Домот на лордовите.

Шефот на ОН за човекови права, Фолкер Турк, исто така, изрази сериозна загриженост во врска со забраната, нарекувајќи ја „вознемирувачка злоупотреба“ на законите за борба против тероризмот и ризикува поткопување на основните слободи.

