Либанската група Хезболах, која поседува арсенал на оружје вон државна контрола во среда ја осуди одлуката на владата за разоружување на недржавните групи како „тежок грев“.
„Владата на премиерот Наваф Салам направи тежок грев со донесувањето одлука со која Либан се лишува од оружјето на отпор против израелскиот непријател“, се вели во соопштението на групата.
Салам во вторник изјави дека неговата влада ја овластила армијата да подготви план за собирање на сето оружје во земјата под државна контрола до крајот на оваа година.
Одлуката следеше по зголемениот притисок од САД и политичките партии кои се спротивставуваат на Хезболах, со предупредувања дека Израел би можел да ги интензивира нападите врз Либан доколку Бејрут не преземе чекори за разоружување на шиитската организација.
Хезболах во соопштението наведе дека шиитските министри ја напуштиле седницата на кабинетот пред да се донесе одлуката, како знак на противење.
Хезболах изјави дека одлуката „ја поткопува способноста на Либан“ да се спротивстави на тековните израелско-американски напади и му овозможува на Израел да ги постигне своите цели во Либан откако не успеа да ги постигне своите планови преку воени операции.
„Затоа, ќе се однесуваме кон оваа одлука како да не постои“, соопшти групата.
Хезболах изјави дека владината одлука е резултат на „диктатите на американскиот претставник Том Барак“, кој претходно презентираше план за либанската влада да ја разоружа групата.
Хезболах изјави дека е отворен за дијалог за дискутирање за национална безбедносна стратегија, прекинување на израелските напади, ослободување на затвореници и реконструкција на областите опустошени од војната, „но не под агресија“.
„Договорот прво мора да го спроведе израелската страна. Приоритет на владата мора да биде ослободувањето на сите либански територии од израелската окупација, како што е наведено во нејзината министерска декларација“, нагласи Хезболах.
Израел започна воени операции во Либан на 8 октомври 2023 година, кои ескалираа во целосна војна до септември 2024 година, при што загинаа повеќе од 4.000 луѓе и беа повредени околу 17.000.
Прекин на огнот беше постигнат во ноември, но израелските сили спроведуваат речиси секојдневни напади во јужен Либан, тврдејќи дека ги таргетираат активностите на групата Хезболах.
Според примирјето, Израел требаше целосно да се повлече од јужен Либан до 26 јануари, но рокот беше продолжен до 18 февруари откако Тел Авив одби да го почитува.
Израел сè уште одржува воено присуство на пет пунктови.