Либанската група Хезболах, која поседува арсенал на оружје вон државна контрола во среда ја осуди одлуката на владата за разоружување на недржавните групи како „тежок грев“.

„Владата на премиерот Наваф Салам направи тежок грев со донесувањето одлука со која Либан се лишува од оружјето на отпор против израелскиот непријател“, се вели во соопштението на групата.

Салам во вторник изјави дека неговата влада ја овластила армијата да подготви план за собирање на сето оружје во земјата под државна контрола до крајот на оваа година.

Одлуката следеше по зголемениот притисок од САД и политичките партии кои се спротивставуваат на Хезболах, со предупредувања дека Израел би можел да ги интензивира нападите врз Либан доколку Бејрут не преземе чекори за разоружување на шиитската организација.

Хезболах во соопштението наведе дека шиитските министри ја напуштиле седницата на кабинетот пред да се донесе одлуката, како знак на противење.

Хезболах изјави дека одлуката „ја поткопува способноста на Либан“ да се спротивстави на тековните израелско-американски напади и му овозможува на Израел да ги постигне своите цели во Либан откако не успеа да ги постигне своите планови преку воени операции.

„Затоа, ќе се однесуваме кон оваа одлука како да не постои“, соопшти групата.