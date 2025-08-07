ТУРКИЈЕ
1 мин читање
Туркије и Сирија потпишаа договор за формирање Бизнис-совет
За време на состанокот меѓу двете министерства разгледани се можностите за соработка што може да се развијат меѓу двете земји во процесот на обнова на Сирија, особено моделите „Изградба-Управување-Трансфер“ и јавно-приватно партнерство
Туркије и Сирија потпишаа договор за формирање Бизнис-совет
Туркије и Сирија прават клучен чекор кон обновување на институционалната соработка со потпишување на Меморандум за заеднички Деловен совет / AA
пред 13 часа

Туркије и Сирија денес потпишаа Меморандум за разбирање за формирање Бизнис- совет за повторно воспоставување институционална соработка меѓу двете земји, соопшти турското Министерство за трговија.

Тркалезна маса се одржа под претседателство на сирискиот министер за економија и индустрија Нидал Ал-Шар, со сириската делегација и заменик-министерот за трговија на Турција, О. Волкан Агар, со учество на бизнисмени членови на Одборот за надворешни економски односи (ДЕИК), истакна Министерството.

За време на состанокот разгледани се можностите за соработка што може да се развијат меѓу двете земји во процесот на обнова на Сирија, особено моделите „Изградба-Управување-Трансфер“ (БOT) и јавно-приватно партнерство.

Препорачано

„За повторно воспоставување институционална соработка меѓу двете земји беше потпишан Меморандум за разбирање за формирање Бизнис-совет на Туркије и Сирија, а со девет дополнителни меморандуми за разбирање потпишани меѓу организациите на граѓанското општество од Туркије и Сирија создадена е силна и одржлива основа за соработка“, соопшти Министерството.

Се додава дека решително ќе се продолжи со напорите за зајакнување на директните комуникациски канали меѓу приватните сектори на двете земји, со цел продлабочување и институционализирање на економските и трговските односи.


Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us