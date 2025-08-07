Туркије и Сирија денес потпишаа Меморандум за разбирање за формирање Бизнис- совет за повторно воспоставување институционална соработка меѓу двете земји, соопшти турското Министерство за трговија.

Тркалезна маса се одржа под претседателство на сирискиот министер за економија и индустрија Нидал Ал-Шар, со сириската делегација и заменик-министерот за трговија на Турција, О. Волкан Агар, со учество на бизнисмени членови на Одборот за надворешни економски односи (ДЕИК), истакна Министерството.

За време на состанокот разгледани се можностите за соработка што може да се развијат меѓу двете земји во процесот на обнова на Сирија, особено моделите „Изградба-Управување-Трансфер“ (БOT) и јавно-приватно партнерство.