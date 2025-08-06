Шпанија ги одложи плановите за купување борбени авиони Ф-35 од САД, објави шпанскиот весник „Ел Паис“ во среда, повикувајќи се на владини извори.
Прелиминарните разговори со американската одбранбена компанија Локид Мартин се прекинати на неодредено време, и покрај претходните знаци на интерес и распределба на буџетот.
Во април, шпанската влада одобри план за трошење на одбраната од 10,471 милијарди евра и ја потврди својата посветеност да издвои два проценти од својот БДП за одбрана и безбедност според договорот со НАТО.
Но премиерот Педро Санчез за време на самитот на Алијансата во јуни одби да прифати зголемување на издатоците за НАТО на 5% предизвикувајќи критики од американскиот претседател Доналд Трамп.
Трамп потоа се закани дека ќе воведе дополнителни царини за шпанска стока.
Во буџетот за 2023 година, 6,25 милијарди евра беа планирани за купување нови борбени авиони, но поголемиот дел од дополнителните 10,5 милијарди евра наменети за одбранбениот сектор оваа година беа пренасочени кон проекти во Европа, наведува весникот.
Сепак, одлуката на Мадрид да насочи 85 проценти од овие средства кон воени системи произведени во Европа, наводно, ја направи набавката на авиони произведени во САД „некомпатибилна“ со приоритетите на националната одбрана.
Иако Локид Мартин тврди дека авионите Ф-35 наменети за Шпанија ќе бидат произведени во Италија, што би ги направило европски, постои уште една причина зошто тие не се толку привлечни, дури и за војската, а тоа е што САД воведоа строги ограничувања за пристап до критични технологии на авионот, кои се црна кутија за самите корисници, а нивната употреба во потенцијален конфликт би можела да биде забранета од Вашингтон.
Портпаролите на шпанското Министерство за одбрана и на Локид Мартин не одговорија на барањата за коментар.