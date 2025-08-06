Шпанија ги одложи плановите за купување борбени авиони Ф-35 од САД, објави шпанскиот весник „Ел Паис“ во среда, повикувајќи се на владини извори.

Шпанија официјално ги одложи плановите за набавка на борбени авиони Ф-35 Лајтнинг II произведени во САД за своите вооружени сили, објави весникот, според владини извори.

Прелиминарните разговори со американската одбранбена компанија Локид Мартин се прекинати на неодредено време, и покрај претходните знаци на интерес и распределба на буџетот.

Во април, шпанската влада одобри план за трошење на одбраната од 10,471 милијарди евра и ја потврди својата посветеност да издвои два проценти од својот БДП за одбрана и безбедност според договорот со НАТО.

Но премиерот Педро Санчез за време на самитот на Алијансата во јуни одби да прифати зголемување на издатоците за НАТО на 5% предизвикувајќи критики од американскиот претседател Доналд Трамп.