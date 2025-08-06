ПОЛИТИКА
2 мин читање
Шпанија го одложува купувањето на американските борбени авиони Ф-35
Одлуката на Мадрид да насочи 85 проценти од буџетот кон воени системи произведени во Европа, наводно, ја направи набавката на авиони произведени во САД „некомпатибилна“ со приоритетите на националната одбрана, пишува Ел Паис
Шпанија го одложува купувањето на американските борбени авиони Ф-35
Купувањето на Ф-35 Лајтнинг II, авион од петта генерација, е суспендирано на неодредено време / Reuters
6 август 2025

Шпанија ги одложи плановите за купување борбени авиони Ф-35 од САД, објави шпанскиот весник „Ел Паис“ во среда, повикувајќи се на владини извори.

Шпанија официјално ги одложи плановите за набавка на борбени авиони Ф-35 Лајтнинг II произведени во САД за своите вооружени сили, објави весникот, според владини извори.

Прелиминарните разговори со американската одбранбена компанија Локид Мартин се прекинати на неодредено време, и покрај претходните знаци на интерес и распределба на буџетот.

Во април, шпанската влада одобри план за трошење на одбраната од 10,471 милијарди евра и ја потврди својата посветеност да издвои два проценти од својот БДП за одбрана и безбедност според договорот со НАТО.

Но премиерот Педро Санчез за време на самитот на Алијансата во јуни одби да прифати зголемување на издатоците за НАТО на 5% предизвикувајќи критики од американскиот претседател Доналд Трамп.

recommended

Трамп потоа се закани дека ќе воведе дополнителни царини за шпанска стока.

Во буџетот за 2023 година, 6,25 милијарди евра беа планирани за купување нови борбени авиони, но поголемиот дел од дополнителните 10,5 милијарди евра наменети за одбранбениот сектор оваа година беа пренасочени кон проекти во Европа, наведува весникот.

Сепак, одлуката на Мадрид да насочи 85 проценти од овие средства кон воени системи произведени во Европа, наводно, ја направи набавката на авиони произведени во САД „некомпатибилна“ со приоритетите на националната одбрана.

Иако Локид Мартин тврди дека авионите Ф-35 наменети за Шпанија ќе бидат произведени во Италија, што би ги направило европски, постои уште една причина зошто тие не се толку привлечни, дури и за војската, а тоа е што САД воведоа строги ограничувања за пристап до критични технологии на авионот, кои се црна кутија за самите корисници, а нивната употреба во потенцијален конфликт би можела да биде забранета од Вашингтон.

Портпаролите на шпанското Министерство за одбрана и на Локид Мартин не одговорија на барањата за коментар.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us