Американскиот претседател Доналд Трамп денеска објави дека потпишал извршна наредба со која ќе се продолжи суспензијата на царините за Кина за уште 90 дена.

„Сите други елементи од Договорот ќе останат исти“, објави Трамп на Truth Social.

Според наредбата, САД ќе ја одржат суспензијата на зголемените царини за кинескиот увоз до 10 ноември.

Реципрочна царина од 10% останува на сила за време на суспензијата.