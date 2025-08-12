СВЕТ
Трамп ја продолжи суспензијата на царините за Кина за уште 90 дена
Кинеското министерство за трговија соопшти дека Пекинг исто така ќе ги одложи царините за 90 дена. Претходно Трамп најави царини од 80 проценти за Кина доколку не постигне договор со американската администрација
пред 16 часа

Американскиот претседател Доналд Трамп денеска објави дека потпишал извршна наредба со која ќе се продолжи суспензијата на царините за Кина за уште 90 дена.

„Сите други елементи од Договорот ќе останат исти“, објави Трамп на Truth Social.

Според наредбата, САД ќе ја одржат суспензијата на зголемените царини за кинескиот увоз до 10 ноември.

Реципрочна царина од 10% останува на сила за време на суспензијата.

Трамп на 2 април објави широки царини за земјите, а подоцна воспостави основна стапка од 10% што ќе им се наметнува на земјите додека се одвиваат поединечните преговори. Претседателот постави рок до 1 август за земјите да склучат договори со неговиот преговарачки тим или ќе се соочат со зголемени увозни давачки.

Тој ѝ даде на Кина рок до 12 август да постигне договор со неговата администрација или ќе се соочи со царини над 80%.

Кинеското Министерство за трговија соопшти по најавата на Трамп дека Пекинг ќе ги суспендира дополнителните царини за американските стоки за уште 90 дена.

Иако ги одржува царините за американските стоки на 10%, министерството соопшти дека Кина ќе преземе мерки за решавање на нетарифните бариери со кои се соочуваат американските производи.

