ТУРКИЈЕ
3 мин читање
Туркије ја предводи својата петта научна експедиција во Арктикот
19 проекти во радиус од 3.000 милји околу островот Свалбард, во кои учествуваат турски научници, докторанди и странски истражувачи
Туркије ја предводи својата петта научна експедиција во Арктикот
Туркије ја предводи својата петта научна експедиција во Арктикот / AA
5 август 2025

Туркије ја започна својата петта научно-истражувачка експедиција во Арктикот, со цел преку 19 различни проекти да бара одговори за иднината на планетата, особено во морската средина на овој регион.

Експедицијата, која се одвива под покровителство на Претседателството на Турција, вклучува претставници од Научниот и технолошкиот истражувачки совет (ТУБИТАК), Дирекцијата за навигација, хидрографија и океанографија (SHOD), новинската агенција Анадолу, како и универзитети од Истанбул, Анкара и Измир. Придружени им се и тројца истражувачи од Бугарија, Аргентина и Еквадор.

Научничката и координаторка на експедицијата, Бурџу Озсој, изјави за Анадолу дека девет турски и тројца странски истражувачи учествуваат годинава во проектите.

„Веќе ги извршивме GNSS и метеоролошките мерења во радиус од 3.000 милји околу островот Свалбард (норвешки архипелаг помеѓу копното на Норвешка и Северниот Пол), како дел од нашите студии за морските науки“, изјави Озсој.

„Влијанието од топењето на мразот врз морскиот екосистем ќе се утврди преку примероци од морска вода и седименти собрани на околу 70 точки, додека метеоролошките мерења ќе придонесат за проширување на нашите знаења. Сите меѓународни објави што ќе произлезат од овие анализи ќе ја зацврстат улогата на Туркије во арктичката наука“, додаде таа.

Капетанот на експедицијата Догач Бајбарс Ишилер учествува во сите 19 проекти, додека неговиот заменик Ерхан Арслан беше задолжен за мерење на метеоролошки параметри. Фоторепортерката на агенцијата Анадолу, Шебнем Џошкун, испрати фотографии, видеа и извештаи од теренот за да го документира научниот ангажман на Туркије во Арктикот.

Потпоручникот Мустафа Канат од SHOD изврши океанографски мерења со цел да се утврдат делови од Арктикот погодни за сателитски батиметриски мерења и да се анализираат уникатните океанографски услови на регионот.

Адил Енис Арслан од Техничкиот универзитет во Истанбул ги истражуваше динамиките на водена пареа преку GNSS сигнали, со цел да ја утврди поврзаноста меѓу атмосферата и количината на испарлива вода. Аслихан Насиф од Универзитетот „Докуз Ејлул“ во Измир ги следеше физичките океанографски параметри поврзани со климатските промени.

recommended

Рафет Чагри Озтурк од Техничкиот универзитет на Црното Море во Трабзон работеше на проект за идентификација на морски цицачи во Баренцово Море преку метода на еколошка ДНК (eDNA), додека докторантот Билге Дургут од Средноисточниот технички универзитет (METU) анализираше годишни промени во арктичките екосистеми преку eDNA.

Докторантката Гулдехан Дерјал од Истанбулскиот универзитет ги испитуваше фармацевтските активни супстанци што се апсорбираат во микропластика, користејќи FT-IR спектроскопија и LC/MS техники, со цел да се разбере дистрибуцијата на микропластиката и органските загадувачи во арктичкиот екосистем.

Во експедицијата учествуваа и тројца средношколци - финалисти на ТУБИТАК - кои ги тестираа своите проекти поврзани со воздух и клима, одржливост, како и социо-хуманистички науки на Северниот Пол.

Што се однесува до странските истражувачи: Сара Сифуентес, постдокторант од Универзитетот Сан Франциско де Кито во Еквадор, го истражуваше арктичкиот морски микробиом и геномите за антибиотска резистенција, со цел да се споредат региони под човечко влијание и изолирани крајбрежја во Свалбард.

Лукас Мартинез Алварез од Аргентинскиот антарктички институт истражуваше заеднички еволутивни адаптации кај арктичките и антарктичките микробни заедници.

Професорот Светослав Димов од Бугарскиот антарктички институт ја испитуваше арктичката морска микробиота околу архипелагот Свалбард, со цел да ја утврди улогата на микроорганизмите во енергетскиот проток на арктичките екосистеми и влијанието на човекот врз нив.


Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us