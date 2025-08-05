Туркије ја започна својата петта научно-истражувачка експедиција во Арктикот, со цел преку 19 различни проекти да бара одговори за иднината на планетата, особено во морската средина на овој регион.
Експедицијата, која се одвива под покровителство на Претседателството на Турција, вклучува претставници од Научниот и технолошкиот истражувачки совет (ТУБИТАК), Дирекцијата за навигација, хидрографија и океанографија (SHOD), новинската агенција Анадолу, како и универзитети од Истанбул, Анкара и Измир. Придружени им се и тројца истражувачи од Бугарија, Аргентина и Еквадор.
Научничката и координаторка на експедицијата, Бурџу Озсој, изјави за Анадолу дека девет турски и тројца странски истражувачи учествуваат годинава во проектите.
„Веќе ги извршивме GNSS и метеоролошките мерења во радиус од 3.000 милји околу островот Свалбард (норвешки архипелаг помеѓу копното на Норвешка и Северниот Пол), како дел од нашите студии за морските науки“, изјави Озсој.
„Влијанието од топењето на мразот врз морскиот екосистем ќе се утврди преку примероци од морска вода и седименти собрани на околу 70 точки, додека метеоролошките мерења ќе придонесат за проширување на нашите знаења. Сите меѓународни објави што ќе произлезат од овие анализи ќе ја зацврстат улогата на Туркије во арктичката наука“, додаде таа.
Капетанот на експедицијата Догач Бајбарс Ишилер учествува во сите 19 проекти, додека неговиот заменик Ерхан Арслан беше задолжен за мерење на метеоролошки параметри. Фоторепортерката на агенцијата Анадолу, Шебнем Џошкун, испрати фотографии, видеа и извештаи од теренот за да го документира научниот ангажман на Туркије во Арктикот.
Потпоручникот Мустафа Канат од SHOD изврши океанографски мерења со цел да се утврдат делови од Арктикот погодни за сателитски батиметриски мерења и да се анализираат уникатните океанографски услови на регионот.
Адил Енис Арслан од Техничкиот универзитет во Истанбул ги истражуваше динамиките на водена пареа преку GNSS сигнали, со цел да ја утврди поврзаноста меѓу атмосферата и количината на испарлива вода. Аслихан Насиф од Универзитетот „Докуз Ејлул“ во Измир ги следеше физичките океанографски параметри поврзани со климатските промени.
Рафет Чагри Озтурк од Техничкиот универзитет на Црното Море во Трабзон работеше на проект за идентификација на морски цицачи во Баренцово Море преку метода на еколошка ДНК (eDNA), додека докторантот Билге Дургут од Средноисточниот технички универзитет (METU) анализираше годишни промени во арктичките екосистеми преку eDNA.
Докторантката Гулдехан Дерјал од Истанбулскиот универзитет ги испитуваше фармацевтските активни супстанци што се апсорбираат во микропластика, користејќи FT-IR спектроскопија и LC/MS техники, со цел да се разбере дистрибуцијата на микропластиката и органските загадувачи во арктичкиот екосистем.
Во експедицијата учествуваа и тројца средношколци - финалисти на ТУБИТАК - кои ги тестираа своите проекти поврзани со воздух и клима, одржливост, како и социо-хуманистички науки на Северниот Пол.
Што се однесува до странските истражувачи: Сара Сифуентес, постдокторант од Универзитетот Сан Франциско де Кито во Еквадор, го истражуваше арктичкиот морски микробиом и геномите за антибиотска резистенција, со цел да се споредат региони под човечко влијание и изолирани крајбрежја во Свалбард.
Лукас Мартинез Алварез од Аргентинскиот антарктички институт истражуваше заеднички еволутивни адаптации кај арктичките и антарктичките микробни заедници.
Професорот Светослав Димов од Бугарскиот антарктички институт ја испитуваше арктичката морска микробиота околу архипелагот Свалбард, со цел да ја утврди улогата на микроорганизмите во енергетскиот проток на арктичките екосистеми и влијанието на човекот врз нив.