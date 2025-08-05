Туркије ја започна својата петта научно-истражувачка експедиција во Арктикот, со цел преку 19 различни проекти да бара одговори за иднината на планетата, особено во морската средина на овој регион.

Експедицијата, која се одвива под покровителство на Претседателството на Турција, вклучува претставници од Научниот и технолошкиот истражувачки совет (ТУБИТАК), Дирекцијата за навигација, хидрографија и океанографија (SHOD), новинската агенција Анадолу, како и универзитети од Истанбул, Анкара и Измир. Придружени им се и тројца истражувачи од Бугарија, Аргентина и Еквадор.

Научничката и координаторка на експедицијата, Бурџу Озсој, изјави за Анадолу дека девет турски и тројца странски истражувачи учествуваат годинава во проектите.

„Веќе ги извршивме GNSS и метеоролошките мерења во радиус од 3.000 милји околу островот Свалбард (норвешки архипелаг помеѓу копното на Норвешка и Северниот Пол), како дел од нашите студии за морските науки“, изјави Озсој.

„Влијанието од топењето на мразот врз морскиот екосистем ќе се утврди преку примероци од морска вода и седименти собрани на околу 70 точки, додека метеоролошките мерења ќе придонесат за проширување на нашите знаења. Сите меѓународни објави што ќе произлезат од овие анализи ќе ја зацврстат улогата на Туркије во арктичката наука“, додаде таа.

Капетанот на експедицијата Догач Бајбарс Ишилер учествува во сите 19 проекти, додека неговиот заменик Ерхан Арслан беше задолжен за мерење на метеоролошки параметри. Фоторепортерката на агенцијата Анадолу, Шебнем Џошкун, испрати фотографии, видеа и извештаи од теренот за да го документира научниот ангажман на Туркије во Арктикот.



Потпоручникот Мустафа Канат од SHOD изврши океанографски мерења со цел да се утврдат делови од Арктикот погодни за сателитски батиметриски мерења и да се анализираат уникатните океанографски услови на регионот.

Адил Енис Арслан од Техничкиот универзитет во Истанбул ги истражуваше динамиките на водена пареа преку GNSS сигнали, со цел да ја утврди поврзаноста меѓу атмосферата и количината на испарлива вода. Аслихан Насиф од Универзитетот „Докуз Ејлул“ во Измир ги следеше физичките океанографски параметри поврзани со климатските промени.