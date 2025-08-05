Најмалку 56 мигранти загинаа, а 132 се водат за исчезнати откако брод со околу 200 лица се преврте во близина на брегот на јеменската провинција Абијан, соопшти Меѓународната организација за миграција (ИОМ) на Обединетите нации денес, јавува Анадолу.

Меѓу загинатите има и 14 жени, а се верува дека мнозинството се државјанки на Етиопија. Спасени се само 12 лица – сите мажи, информира ИОМ.

Агенцијата го опиша потонувањето, кое се случи на 3 август, како „срцепарателна трагедија“ и ја нагласи итната потреба од справување со опасностите од нерегуларната миграција по Источната рута, која го поврзува Рогот на Африка со Јемен.

Од ОН повикаа на засилена меѓународна и регионална соработка за проширување на безбедните и регуларни миграциски канали, подобрување на координираните операции за потрага и спасување, заштита на преживеаните, како и поддршка за нивно безбедно враќање и реинтеграција во матичните земји.