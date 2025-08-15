ПОЛИТИКА
Опозицијата на Финска бара признавање на Палестина или гласање недоверба на Владата
Лидерот на Социјалдемократската партија (СДП), Анти Линдтман изјави дека ќе извршат притисок за гласање недоверба на Владата доколку не го разјасни ставот за признавање на палестинската држава до почетокот на септември
15 август 2025

Најголемата опозициска партија на Финска врши притисок врз Владата заканувајќи се дека ќе побара гласање за недоверба доколку не го разјасни својот став за признавање на палестинската држава.

Лидерот на Социјалдемократската партија (СДП), Анти Линдтман изјави дека ќе извршат притисок за гласање недоверба на Владата доколку не го разјасни ставот за признавање на палестинската држава до почетокот на септември.

„До изминатата пролет стана очигледно дека Финска е во опасност да биде на погрешната страна од историјата. Постои најмалку една партија во Владата на Финска за која негирањето на палестинските права стана директна религиозна доктрина. И како резултат на тоа, нашето донесување одлуки за надворешната политика е парализирано, а гласот на нашата земја во светот е слабо слушнат“, рече Линдтман.

Тој ја повика Владата на премиерот Петери Орпо да преземе „итни“ и „конкретни“ чекори за вршење притисок врз Израел.

Линдтман ја повтори и потребата меѓународната заедница и ЕУ „веднаш да извршат притисок“ врз Израел да ги прекине нападите и да дозволи влез на камиони со хуманитарна помош во Газа, повикувајќи ја Финска да инсистира на суспендирање на трговскиот договор меѓу ЕУ и Израел.

„Кршењата на човековите права од страна на Израел се толку очигледни што ЕУ има секаква причина да го стори тоа врз основа на член 2 од договорот, кој бара почитување на човековите права“, нагласи тој.

Минатиот месец, финскиот претседател Александар Стуб изјави дека е подготвен да го одобри признавањето на Палестина, додека Христијанските демократи и Партијата на Финците се спротивставија на таквата одлука.

Неколку земји, меѓу кои и Франција, Велика Британија, Малта, Канада и Португалија, најавија планови за признавање на палестинската држава на состанокот на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк во септември.

Израел уби речиси 61.800 Палестинци во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата и ја доведе до работ на глад.

Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.

Израел се соочува и со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата за своите воени дејства во енклавата.


