Најголемата опозициска партија на Финска врши притисок врз Владата заканувајќи се дека ќе побара гласање за недоверба доколку не го разјасни својот став за признавање на палестинската држава.
Лидерот на Социјалдемократската партија (СДП), Анти Линдтман изјави дека ќе извршат притисок за гласање недоверба на Владата доколку не го разјасни ставот за признавање на палестинската држава до почетокот на септември.
„До изминатата пролет стана очигледно дека Финска е во опасност да биде на погрешната страна од историјата. Постои најмалку една партија во Владата на Финска за која негирањето на палестинските права стана директна религиозна доктрина. И како резултат на тоа, нашето донесување одлуки за надворешната политика е парализирано, а гласот на нашата земја во светот е слабо слушнат“, рече Линдтман.
Тој ја повика Владата на премиерот Петери Орпо да преземе „итни“ и „конкретни“ чекори за вршење притисок врз Израел.
Линдтман ја повтори и потребата меѓународната заедница и ЕУ „веднаш да извршат притисок“ врз Израел да ги прекине нападите и да дозволи влез на камиони со хуманитарна помош во Газа, повикувајќи ја Финска да инсистира на суспендирање на трговскиот договор меѓу ЕУ и Израел.
„Кршењата на човековите права од страна на Израел се толку очигледни што ЕУ има секаква причина да го стори тоа врз основа на член 2 од договорот, кој бара почитување на човековите права“, нагласи тој.
Минатиот месец, финскиот претседател Александар Стуб изјави дека е подготвен да го одобри признавањето на Палестина, додека Христијанските демократи и Партијата на Финците се спротивставија на таквата одлука.
Неколку земји, меѓу кои и Франција, Велика Британија, Малта, Канада и Португалија, најавија планови за признавање на палестинската држава на состанокот на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк во септември.
Израел уби речиси 61.800 Палестинци во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата и ја доведе до работ на глад.
Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.
Израел се соочува и со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата за своите воени дејства во енклавата.