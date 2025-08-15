Најголемата опозициска партија на Финска врши притисок врз Владата заканувајќи се дека ќе побара гласање за недоверба доколку не го разјасни својот став за признавање на палестинската држава.

Лидерот на Социјалдемократската партија (СДП), Анти Линдтман изјави дека ќе извршат притисок за гласање недоверба на Владата доколку не го разјасни ставот за признавање на палестинската држава до почетокот на септември.

„До изминатата пролет стана очигледно дека Финска е во опасност да биде на погрешната страна од историјата. Постои најмалку една партија во Владата на Финска за која негирањето на палестинските права стана директна религиозна доктрина. И како резултат на тоа, нашето донесување одлуки за надворешната политика е парализирано, а гласот на нашата земја во светот е слабо слушнат“, рече Линдтман.

Тој ја повика Владата на премиерот Петери Орпо да преземе „итни“ и „конкретни“ чекори за вршење притисок врз Израел.

Линдтман ја повтори и потребата меѓународната заедница и ЕУ „веднаш да извршат притисок“ врз Израел да ги прекине нападите и да дозволи влез на камиони со хуманитарна помош во Газа, повикувајќи ја Финска да инсистира на суспендирање на трговскиот договор меѓу ЕУ и Израел.

„Кршењата на човековите права од страна на Израел се толку очигледни што ЕУ има секаква причина да го стори тоа врз основа на член 2 од договорот, кој бара почитување на човековите права“, нагласи тој.