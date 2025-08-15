Пред состанокот во Алјаска меѓу рускиот и американскиот претседател за можностите за завршување на војната во Украина, портпаролот на Кремљ изјави дека разгледувањето на ставот на Киев може да биде „дел од следните фази“, бидејќи состанокот во петокот се фокусира на агендата на високо ниво меѓу Русија и САД.

Одговарајќи на прашања од новинарите на летот за Алјаска, Дмитриј Песков рече: „Она што го прашувате веројатно се однесува на следните фази. Во моментов, разговорите се фокусирани на состаноци на високо ниво меѓу Русија и Америка“.

Тој исто така рече дека жали за недостатокот на политичка волја во Европа за решавање на ситуацијата.