Кремљ: Разгледувањето на ставот на Киев може да биде „дел од следните фази“
Одговарајќи на прашања од новинарите на летот за Алјаска, портпаролот на Кремљ, Песков рече: „Она што го прашувате веројатно се однесува на следните фази, во моментов, разговорите се фокусирани на состаноци на високо ниво меѓу Русија и Америка“
15 август 2025

Пред состанокот во Алјаска меѓу рускиот и американскиот претседател за можностите за завршување на војната во Украина, портпаролот на Кремљ изјави дека разгледувањето на ставот на Киев може да биде „дел од следните фази“, бидејќи состанокот во петокот се фокусира на агендата на високо ниво меѓу Русија и САД.

Одговарајќи на прашања од новинарите на летот за Алјаска, Дмитриј Песков рече: „Она што го прашувате веројатно се однесува на следните фази. Во моментов, разговорите се фокусирани на состаноци на високо ниво меѓу Русија и Америка“.

Тој исто така рече дека жали за недостатокот на политичка волја во Европа за решавање на ситуацијата.

„Тука се потпираме на добрата политичка волја што ја покажаа претседателите на двете земји за решавање на проблемите преку дијалог. Таквата меѓусебна политичка волја сега е во недостиг. Гледаме дека е малку веројатно да добиеме соодветен одговор од Европејците“, рече Песков.

Путин и Трамп треба да се сретнат во Анкориџ, најголемиот град во американската држава Алјаска, подоцна во петок, во обид да најдат заедничка основа за ставање крај на војната во Украина, која трае од февруари 2022 година.

