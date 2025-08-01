Двегодишно момче почина од тешка неухранетост во Газа, додека израелската блокада и воените напади ја продлабочуваат хуманитарната криза на територијата, соопштија локалните здравствени власти во четврток.

Ахмад Самир Абдел Ал почина во болницата Насир во Кан Јунис, соопштија лекарите. Тежината на детето во моментот на смртта била само осум килограми, што е далеку под очекуваните 12 килограми за неговата возраст.

Ахмед и неговото семејство избегаle од Рафаh, барајќи засолниште во импровизиран шатор во областа Ал-Маваси западно од Кан Јунис, каде што пристапот до храна, млеко и основни потреби е речиси невозможен поради израелските ограничувања.

Неговата смрт го нагласува растечкиот глад што ја погодува Газа, каде што блокадата наметната од Израел ги држи граничните премини затворени повеќе од пет месеци.