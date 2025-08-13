Франција, Германија и Велика Британија им соопштија на ОН дека се подготвени да ги вратат санкциите врз Иран доколку Техеран не ги продолжи преговорите со меѓународната заедница за неговата нуклеарна програма, објави „Фајненшл тајмс“.

Министрите за надворешни работи на групата Е3 им пишаа на ОН за спектарот на „брзи“ санкции, освен ако Техеран не преземе соодветни мерки.

„Јасно ставивме до знаење дека доколку Иран не е подготвен да постигне дипломатско решение пред крајот на август 2025 година или не ја искористи можноста за продолжување, E3 е подготвена да го активира механизмот за враќање на санкциите“, напишале министрите во писмото.

Писмото е испратено откако трите европски потписнички на нуклеарниот договор од 2015 година одржаа разговори со Иран минатиот месец во Истанбул за возобновување на нуклеарните разговори меѓу САД и Иран.