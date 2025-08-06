Американскиот претседател Доналд Трамп објави дека ќе се спроведе „моќно тестирање“ за да се спречи учеството на трансродовите спортисти на Олимписките игри во Лос Анџелес во 2028 година.

По церемонијата на потпишување организирана во Белата куќа, Трамп даде коментар за учеството на трансродовите спортисти на Олимписките игри.

Трамп изјави дека спортистите кои сакаат да се натпреваруваат на Олимписките игри во Лос Анџелес во 2028 година ќе бидат подложени на „моќно тестирање“ и додаде:

„Доколку резултатите од тестовите се негативни, тие нема да бидат на Олимписките игри“.