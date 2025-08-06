СПОРТ
Трамп со тестирања ќе спречува учество на трансродовите спортисти на Олимпијадата во Лос Анџелес
Трамп ја потпиша извршната наредба со која им се забранува на трансродовите спортисти учество во женски спортски натпревари, наведувајќи дека биолошки има два рода, „мажи“ и „жени“, и истакна дека не прифаќаат дефинирање различно од тоа
САД нема да дозволат мажите да ги крадат женските награди на Олимписките игри во 2028 година, изјави Трамп / AP
пред ден

Американскиот претседател Доналд Трамп објави дека ќе се спроведе „моќно тестирање“ за да се спречи учеството на трансродовите спортисти на Олимписките игри во Лос Анџелес во 2028 година.

По церемонијата на потпишување организирана во Белата куќа, Трамп даде коментар за учеството на трансродовите спортисти на Олимписките игри.

Трамп изјави дека спортистите кои сакаат да се натпреваруваат на Олимписките игри во Лос Анџелес во 2028 година ќе бидат подложени на „моќно тестирање“ и додаде:

„Доколку резултатите од тестовите се негативни, тие нема да бидат на Олимписките игри“.

„Соединетите Американски Држави нема да дозволат мажите да ги крадат женските награди на Олимписките игри во 2028 година“, изјави Трамп.

Претседателот Трамп ја потпиша извршната наредба со која им се забранува на трансродовите спортисти учество во женски спортски натпревари, наведувајќи дека биолошки има два рода, „мажи“ и „жени“, и истакна дека не прифаќаат дефинирање различно од тоа.

Според извршната наредба, на сите образовни институции кои добиваат федерално финансирање ќе им се намали финансирањето доколку им дозволат на трансродовите спортисти да учествуваат во женски спортови.

