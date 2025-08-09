Несомнено сте забележале. Постојат рационални мажи и жени вклучени во мејнстрим медиумите на западниот свет кои сè уште дозволуваат еродирани фигури на говорот да го населат нивниот вообичаен жаргон кога пишуваат за пореметените ужаси во Газа, како она што се случува таму да е „војна“, типично отворен и често продолжен воен конфликт од градинарска сорта меѓу вооружените сили на две нации или групи.

Она што всушност го гледаме во таа измачена лента земја од 228 квадратни kilometri - некогаш опишана како затворски логор на отворено, а сега како логор на смртта на отворено - очигледно не е војна, туку најмачната хуманитарна катастрофа на 21 век, онаа што го предизвикува заедничкото чувство за морал својствено на нашиот глобален дијалог на културите.

Не треба да ги опишуваме овие ужаси нанесени на 2,3 милиони души кои „живеат“- да, овој збор треба да се стави во наводници- во Газа, народ кој сега е прогонет над секоја човечка издржливост.

Веќе ги знаеме овие ужаси. Читавме за нив. Ги гледавме на нашите екрани. И нè шокираа до сржта на нашата човечност.

Два света

Енклавата што ја нарекуваме Газа денес е пустелија чие уништување е картагинско по размер, каде што изгладнетите Палестинци не се ниту мртви ниту живи. Тие и нивните скелетни деца се ужасно опишани како „трупови што одат“.

Ги гледате во опасни центри за дистрибуција на храна каде што израелските војници, „лесни на чкрапалото“ убиваат десетици од нив секојдневно, и каде што нивната човечност е толку сведена на фрагмент што се подготвени да умрат за вреќа ориз, литар млеко, канта вода.

Сепак, на неколку километри оддалеченост, преку границата, супермаркетите се преполни со храна и луѓето си го продолжуваат својот секојдневен живот. Шетаат по своите улици. Пијат кафе. Гледање на нивните филмови. Читање на нивните Тори. Посета на нивните стоматолози. Гушкање на нивните деца. Слушање музика. И водење љубов.

Секако, станува збор за два реда на реалност чија просторна и временска коегзистенција умот не сака да ја помири, а имагинацијата се двоуми да ја замисли.

Прашања нè обземаат.

Какво оправдување имаат оние кои им го негираат пристапот до храна на децата за тоа што ги спречуваат да ги задоволат своите основни потреби? Што ја поттикнува потребата кај еден народ пресметливо да нанесе такво повторено, неописливо дивјаштво врз друг?

И што ги тера навидум нормалните Израелци да дадат толку масовно одобрување на расистичкото рикање на нивните политички и воени водачи, наместо да се свртат од него во мачно неверие, со што го намалуваат она што е човечко во нив и го враќаат она што е ѕверско?(Тажен факт е дека прогресивните Израелци отсекогаш не успеале да ја всадат, а камоли да ја наметнат на општеството, хуманата строгост својствена за нивните верувања.)

Писателите, како и другите лаици, би било добро да се воздржат од учество во дебата како оваа што терапевтската заедница ја смета за своја. Но причини мора да постојат, иако темни и вознемирувачки.

Свет со замаглени очи

Едно е јасно. Газа гори. Нејзин аналог е пеколот. Па, зошто глобалната совест не ги принуди силите да интервенираат и да стават крај на геноцидот во Газа, крај на неизмерните агонии на нејзиниот народ? И ако не сега, кога?

Многу едноставно е ова: САД, самопрогласениот „лидер на слободниот свет“ и наводниот „креатор и протресувач“ на меѓународните односи, инсистира на одржување на својата долгогодишна, озлогласена поддршка за Израел, без разлика дали е исправна или погрешна.