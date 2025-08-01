Западните земји, почнувајќи од Германија, го прекршија принципот на неповредливост на границите, кој е предвиден со Хелсиншкиот акт, уште во 1990-те, кога ја признаа независноста на Словенија и Хрватска, кои еднострано ја напуштија Југославија, изјави рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров.

Лавров, во статија насловена како „Половина век од Хелсиншкиот акт: очекувања, реалност, перспективи“ во „Росијска газета“, изјави дека западните земји „или ги вртат работите во своја корист или воопшто не ги почитуваат другите принципи на ОБСЕ“.

Тој истакна дека земјите-членки на НАТО и ЕУ го сметаат почитувањето на принципите на Хелсиншкиот акт за товар, но во исто време ги принудуваат другите да ги спроведуваат селективно, како што изјави, „до степен до кој тоа одговара на интересите на Западот“, објави РИА Новости.

Лавров истакна дека за овие цели е жртвувано и правилото на консензус.

Коментарот на Лавров е одговор на Конференцијата на ОБСЕ која се одржува во Осло по повод 50-годишнината од Хелсиншкиот договор, историскиот договор од 1975 година меѓу Западот и советскиот блок, кој ја призна неповредливоста на границите.