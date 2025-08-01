ПОЛИТИКА
Лавров: Принципот на неповредливост на границите е погазен со признавањето на Словенија и Хрватска
НАТО и ЕУ го сметаат почитувањето на принципите на Хелсиншкиот акт за товар, но во исто време ги принудуваат другите да ги спроведуваат селективно, до степен до кој тоа одговара на интересите на Западот, изјави рускиот министер за надворешни работи
Лавров по повод 50 години од Хелсиншкиот акт рече дека Западот или ги врти работите во своја корист или не ги почитува другите принципи на ОБСЕ / AP
1 август 2025

Западните земји, почнувајќи од Германија, го прекршија принципот на неповредливост на границите, кој е предвиден со Хелсиншкиот акт, уште во 1990-те, кога ја признаа независноста на Словенија и Хрватска, кои еднострано ја напуштија Југославија, изјави рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров.

Лавров, во статија насловена како „Половина век од Хелсиншкиот акт: очекувања, реалност, перспективи“ во „Росијска газета“, изјави дека западните земји „или ги вртат работите во своја корист или воопшто не ги почитуваат другите принципи на ОБСЕ“.

Тој истакна дека земјите-членки на НАТО и ЕУ го сметаат почитувањето на принципите на Хелсиншкиот акт за товар, но во исто време ги принудуваат другите да ги спроведуваат селективно, како што изјави, „до степен до кој тоа одговара на интересите на Западот“, објави РИА Новости.

Лавров истакна дека за овие цели е жртвувано и правилото на консензус.

Коментарот на Лавров е одговор на Конференцијата на ОБСЕ која се одржува во Осло по повод 50-годишнината од Хелсиншкиот договор, историскиот договор од 1975 година меѓу Западот и советскиот блок, кој ја призна неповредливоста на границите.

На конференцијата украинскиот претседател Володимир Зеленски ја повика меѓународната заедница да работи на промена на режимот во Русија и да ги конфискува нејзините средства, повикувајќи се на неповредливоста на границите, принцип прекршен од агресијата на Русија врз Украина.

Хелсиншкиот акт (Завршен акт на Конференцијата за безбедност и соработка во Европа) беше потпишан на 1 август 1975 година.

Хелсиншкиот договор од 1 август 1975 година го потпишаа 35 земји, меѓу кои и Советскиот Сојуз и Соединетите Американски Држави, што резултираше со основање на ОБСЕ.

Меѓу клучните принципи содржани во конечниот документ од Хелсинки се државниот суверенитет, неупотребата на сила и неповредливоста на границите.

„Земјите учеснички меѓусебно ги чуваат сите свои граници и границите на сите европски земји неповредливи и затоа се воздржуваат сега и во иднина од каков било напад врз овие граници“, се наведува во текстот.

