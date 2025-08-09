Претставничкиот дом во Тексас повторно е тивок, но не според распоредот. Има столчиња, микрофони, маси од полирано дрво - но нема кворум. Педесет и двајца демократски пратеници ги нема, расфрлани низ засолништата на „сините“ држави, од Илиноис, Њујорк до Масачусетс.

Причината: мапа.

Објавен минатата недела од страна на републиканците од Тексас, со отворена поддршка од американскиот претседател Доналд Трамп, новиот предлог за прераспределба на конгресот би го направил она што повеќето мапи не го дозволуваат: да ги промени изборите пред да се даде ниту еден глас.

Ако се усвои, новите линии на мапата би можеле да избришат пет демократски места во Претставничкиот дом на САД и да им дадат на републиканците заштитен ѕид пред меѓу-изборите во 2026 година.

Претседателот Трамп беше директен во вторник наутро.

„Имаме можност во Тексас да освоиме пет места. Имаме навистина добар гувернер и имаме добри луѓе во Тексас. И јас го освоив Тексас“, рече Трамп. „Добив најголем број гласови во историјата на Тексас, како што веројатно знаете, и имаме право на уште пет места.“

Професорот Дејвид Левин од Правниот факултет на Универзитетот Калифорнија во Сан Франциско изјави за TРТ Ворлд:

„Во никој случај Републиканската партија нема „право“ на уште пет места во Претставничкиот дом од Тексас“.

Тексашкиот дом повторно се состана во вторник за да го покрене предлог-законот, но брзо се одложи до петок откако не успеа да го достигне потребниот број за гласање. Бегството на демократите функционираше - засега.

Црвени линии, сини влогови

Коментарите на Трамп не застанаа на Тексас. Тој тврдеше дека манипулирањето со гласањето е задоцнета одмазда.

„Во Илиноис, она што се случи е ужасно што го прават. И забележувате, тие одат во Илиноис поради безбедност, но сето тоа е манипулирано. Калифорнија е манипулирана со гласањето. Треба да имаме многу повеќе места во Конгресот во Калифорнија. Сето тоа е манипулирано“.

Џош Базби, професор на Универзитетот во Тексас-Остин, има поинаков став кога станува збор за државата Осамената ѕвезда (Лоун Стар).

Тој изјави за TРТ Ворлд: „Тексашките демократи добија 40% од гласовите, но државата веќе е манипулирана, па демократите имаат 34% од местата во Претставничкиот дом на САД. Ако овој обид успее, републиканците би контролирале 30 од 38 места или 79% од местата со веројатно само 40% или помалку од гласовите“.

Демократите го гледаат овој момент не само како политичка борба, туку и како егзистенцијална. Во последните циклуси, партијата честопати се спротивставуваше на манипулациите, апелирајќи до судовите и комисиите да цртаат неутрални мапи. Тој став сега е мртов.

„Нема да седам настрана додека Доналд Трамп и републиканците од Тексас се обидуваат да ја украдат иднината на нашата нација“, рече гувернерката на Њујорк, Кети Хочул.

Претседателот на Демократскиот национален комитет (ДНК), Кен Мартин, денес е во Чикаго за да застане покрај законодавците од Тексас. Гувернерот на Илиноис, Џ.Б. Прицкер, им се придружи.

Прицкер, потенцијален кандидат за претседателската номинација на Демократската партија во 2028 година, остро го нападна притисокот на републиканците во Тексас за прераспределба на изборните единици: „Тие се плашат, а и треба да се плашат“, рече тој.

Пораката изгледа јасна: Демократите се соочуваат со ова директно.

Борете се против оган со оган

Во Калифорнија, гувернерот Гевин Њусом целосно се откажа од кадифените ракавици.

„Тексас го предизвика овој одговор. Што и да прават, ќе биде неутрализирано овде во државата Калифорнија. И тие ќе ја платат таа цена.“