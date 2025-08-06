Специјалниот претставник на американскиот претседател Доналд Трамп, Стив Виткоф, пристигна денеска во Москва за да разгара за војната меѓу Русија и Украина, објавиja руските медиуми.
Тој пристигна на московскиот аеродром Внуково, каде што беше пречекан од рускиот претседателски инвестициски претставник и шеф на Рускиот фонд за директни инвестиции, Кирил Дмитриев.
Претходно, портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, изјави дека е можна средба меѓу Виткоф и рускиот претседател Владимир Путин останува можна.
Посетата на Виткоф доаѓа во време кога Трамп се заканува со нови санкции врз Русија, вклучувајќи 100% царини и секундарни мерки против нејзините трговски партнери, доколку не се постигне опиплив напредок кон решавање на конфликтот.
Исто така, ова доаѓа само неколку дена пред рокот на 8 август што Трамп го постави за Русија да се согласи на договор за прекин на огнот со Украина.