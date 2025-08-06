Специјалниот претставник на американскиот претседател Доналд Трамп, Стив Виткоф, пристигна денеска во Москва за да разгара за војната меѓу Русија и Украина, објавиja руските медиуми.

Тој пристигна на московскиот аеродром Внуково, каде што беше пречекан од рускиот претседателски инвестициски претставник и шеф на Рускиот фонд за директни инвестиции, Кирил Дмитриев.

Претходно, портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, изјави дека е можна средба меѓу Виткоф и рускиот претседател Владимир Путин останува можна.