Специјалниот претставник на Трамп пристигна во Москва
Можна е средба на Стив Витков и рускиот претседател Владимир Путин.
FILE PHOTO: Meeting at the Elysee presidential palace, in Paris / Reuters
6 август 2025

Специјалниот претставник на американскиот претседател Доналд Трамп, Стив Виткоф, пристигна денеска во Москва за да разгара за војната меѓу Русија и Украина, објавиja руските медиуми.

Тој пристигна на московскиот аеродром Внуково, каде што беше пречекан од рускиот претседателски инвестициски претставник и шеф на Рускиот фонд за директни инвестиции, Кирил Дмитриев.

Претходно, портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, изјави дека е можна средба меѓу Виткоф и рускиот претседател Владимир Путин останува можна.

Посетата на Виткоф доаѓа во време кога Трамп се заканува со нови санкции врз Русија, вклучувајќи 100% царини и секундарни мерки против нејзините трговски партнери, доколку не се постигне опиплив напредок кон решавање на конфликтот.

Исто така, ова доаѓа само неколку дена пред рокот на 8 август што Трамп го постави за Русија да се согласи на договор за прекин на огнот со Украина.

