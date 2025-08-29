Украинскиот претседател Володимир Зеленски презема чекори што водат кон саботажа на процесот на мировни преговори во Украина и продолжување на конфликтот, изјави денес портпаролката на руското Министерство за надворешни работи Марија Захарова.

„Зеленски продолжи да презема чекори што водат кон саботажа на процесот на мировни преговори и ескалација на конфликтот. На 21 август, тој разговараше со странски новинари за одбивањето на Киев правно да ги признае териториите што оваа клика неповратно ги изгуби, повторувајќи ги своите делирични максими за нивната окупација“, рече Захарова на прес-конференција.

Таа додаде дека Зеленски „не ја цени волјата на огромното мнозинство жители на овие региони за повторно обединување со Русија врз основа на резултатите од референдумот во 2022 година“.