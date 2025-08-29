ПОЛИТИКА
1 мин читање
Москва: Зеленски го саботира процесот на мировни преговори
Зеленски продолжи да презема чекори што водат кон саботажа на процесот на мировни преговори и ескалација на конфликтот, а во своето обраќање по повод Денот на независноста на Украина, продолжи да демонстрира воинственост, рече Захарова
Москва: Зеленски го саботира процесот на мировни преговори
Наместо мир, Зеленски сонува за сили на НАТО кои треба да бидат распоредени на копно, во воздух и на море, истакна Захарова / AP
29 август 2025

Украинскиот претседател Володимир Зеленски презема чекори што водат кон саботажа на процесот на мировни преговори во Украина и продолжување на конфликтот, изјави денес портпаролката на руското Министерство за надворешни работи Марија Захарова.

„Зеленски продолжи да презема чекори што водат кон саботажа на процесот на мировни преговори и ескалација на конфликтот. На 21 август, тој разговараше со странски новинари за одбивањето на Киев правно да ги признае териториите што оваа клика неповратно ги изгуби, повторувајќи ги своите делирични максими за нивната окупација“, рече Захарова на прес-конференција.

Таа додаде дека Зеленски „не ја цени волјата на огромното мнозинство жители на овие региони за повторно обединување со Русија врз основа на резултатите од референдумот во 2022 година“.

Препорачано

„Кога беше прашан за мирно решение, Зеленски излажа, се обиде да ја обвини нашата земја дека не сака да ја заврши војната, ја отфрли можноста за давање официјален статус на рускиот јазик, наместо мир, сонуваше за сили на НАТО, рече дека тие треба да бидат распоредени на копно, во воздух и на море“, истакна Захарова.

Таа додаде дека во своето видео обраќање на 24 август, по повод Денот на независноста на Украина, Зеленски „продолжил да демонстрира воинственост“.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us