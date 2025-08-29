Украинскиот претседател Володимир Зеленски презема чекори што водат кон саботажа на процесот на мировни преговори во Украина и продолжување на конфликтот, изјави денес портпаролката на руското Министерство за надворешни работи Марија Захарова.
„Зеленски продолжи да презема чекори што водат кон саботажа на процесот на мировни преговори и ескалација на конфликтот. На 21 август, тој разговараше со странски новинари за одбивањето на Киев правно да ги признае териториите што оваа клика неповратно ги изгуби, повторувајќи ги своите делирични максими за нивната окупација“, рече Захарова на прес-конференција.
Таа додаде дека Зеленски „не ја цени волјата на огромното мнозинство жители на овие региони за повторно обединување со Русија врз основа на резултатите од референдумот во 2022 година“.
„Кога беше прашан за мирно решение, Зеленски излажа, се обиде да ја обвини нашата земја дека не сака да ја заврши војната, ја отфрли можноста за давање официјален статус на рускиот јазик, наместо мир, сонуваше за сили на НАТО, рече дека тие треба да бидат распоредени на копно, во воздух и на море“, истакна Захарова.
Таа додаде дека во своето видео обраќање на 24 август, по повод Денот на независноста на Украина, Зеленски „продолжил да демонстрира воинственост“.