Протести против гладот во Газа пред хотелот на Трамп во Њујорк
Демонстрантите организирани од еврејската невладина организација за мир ИфНотНау носеа транспаренти на кои пишуваше „Стоп на етничкото чистење“ и „Не дозволувајте луѓето од Газа да гладуваат“, скандирајќи „Трамп, Евреите велат доста“
Протести против гладот во Газа пред хотелот на Трамп во Њујорк
Повеќе од 40 лица биле приведени во полициската интервенција на протестот / AA
5 август 2025

Демонстранти се собраа пред хотелот „Трамп интернешнал“ во Њујорк, кој е во сопственост на американскиот претседател Доналд Трамп, во знак на протест против политиката на Израел за изгладнување во Газа.

Според вестите објавени во американските медиуми, стотици луѓе протестираа против нападите на Израел врз Газа и влошената хуманитарна криза во регионот, како дел од демонстрациите организирани од еврејска невладина организација за мир ИфНотНау (IfNotNow).

Демонстрантите се собраа пред хотелот управуван од компанија во сопственост на Трамп, носејќи транспаренти на кои пишуваше „Стоп на етничкото чистење“ и „Не дозволувајте луѓето од Газа да гладуваат“, скандирајќи „Трамп, Евреите велат доста“.

Демонстрантите побараа прекин на нападите врз Газа, а администрацијата на Трамп да изврши притисок врз Израел за да дозволи влез на поголема хуманитарна помош во регионот.

Морија Каплан, привремена извршна директорка на групата ИФНотНау, во својот говор пред демонстрациите рече:

„Израелската блокада на Газа е политика на етничко чистење преку присилно масовно изгладување. Владата на САД мора да ја искористи својата значајна моќ за да ја запре оваа бруталност“.

Повеќе од 40 лица беа приведени во полициската интервенција во протестот.

Поради израелските напади и строгата опсада која го ограничува влезот на хуманитарната помош, во Појасот Газа се доживува хуманитарна катастрофа, со широко распространет глад и недостаток на вода, лекови, медицински материјали и средства за хигиена.

Во подем е бројот на смртни случаи од глад, особено кај децата, во Појасот Газа.

Од 7 октомври 2023 година, 175 лица, вклучувајќи 93 деца, починаа од глад во Појасот Газа, каде што Израел наметна глад.

Локалните и меѓународните кругови истакнуваат дека Израел ги користи „гладот и жедта како оружје“.

