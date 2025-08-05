Демонстранти се собраа пред хотелот „Трамп интернешнал“ во Њујорк, кој е во сопственост на американскиот претседател Доналд Трамп, во знак на протест против политиката на Израел за изгладнување во Газа.

Според вестите објавени во американските медиуми, стотици луѓе протестираа против нападите на Израел врз Газа и влошената хуманитарна криза во регионот, како дел од демонстрациите организирани од еврејска невладина организација за мир ИфНотНау (IfNotNow).

Демонстрантите се собраа пред хотелот управуван од компанија во сопственост на Трамп, носејќи транспаренти на кои пишуваше „Стоп на етничкото чистење“ и „Не дозволувајте луѓето од Газа да гладуваат“, скандирајќи „Трамп, Евреите велат доста“.

Демонстрантите побараа прекин на нападите врз Газа, а администрацијата на Трамп да изврши притисок врз Израел за да дозволи влез на поголема хуманитарна помош во регионот.

Морија Каплан, привремена извршна директорка на групата ИФНотНау, во својот говор пред демонстрациите рече:

„Израелската блокада на Газа е политика на етничко чистење преку присилно масовно изгладување. Владата на САД мора да ја искористи својата значајна моќ за да ја запре оваа бруталност“.