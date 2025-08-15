Украинскиот претседател Владимир Зеленски во врска со денешната средба меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот претседател Владимир Путин изјави: „Време е да се заврши војната, а Русија мора да преземе соодветни чекори“.

Во објава на својот профил на Телеграм, Зеленски вели дека имал состанок со претставници на војската.

Тој наведе дека на состанокот разговарале за развојот на настаните на фронтот и дека продолжиле да ги одбиваат руските напади.

Осврнувајќи се на тешките борби во правец на градот Доброплија во регионот Донецк, Зеленски наведе:

„Денес беше одлучено дополнително да се зајакнат оваа и другите линии во регионот Донецк.“