ПОЛИТИКА
2 мин читање
Зеленски: Дојде време да се заврши војната и руската страна треба да преземе соодветни чекори
Важно е што овој состанок отвора вистински пат кон праведен мир и значајни преговори во трилатерален формат меѓу Украина, САД и Русија, изјави украинскиот претседател
Зеленски: Дојде време да се заврши војната и руската страна треба да преземе соодветни чекори
Зеленски нагласи дека им веруваат на САД и на претседателот Трамп / AP
15 август 2025

Украинскиот претседател Владимир Зеленски во врска со денешната средба меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот претседател Владимир Путин изјави: „Време е да се заврши војната, а Русија мора да преземе соодветни чекори“.

Во објава на својот профил на Телеграм, Зеленски вели дека имал состанок со претставници на војската.

Тој наведе дека на состанокот разговарале за развојот на настаните на фронтот и дека продолжиле да ги одбиваат руските напади.

Осврнувајќи се на тешките борби во правец на градот Доброплија во регионот Донецк, Зеленски наведе:

„Денес беше одлучено дополнително да се зајакнат оваа и другите линии во регионот Донецк.“

Препорачано

Тврдејќи дека Русите се обидуваат да добијат предност на терен пред средбата меѓу Трамп и Путин, претседателот на Украина, истакна:

„Руската војска продолжува да трпи значителни загуби додека се обидува да обезбеди поповолни политички позиции за руското раководство на состанокот во Алјаска. Ги гледаме овие намери и ги информираме нашите сојузници за реалната ситуација.“

Посочувајќи дека чекаат информации за подготовките и резултатите од состанокот меѓу Трамп и Путин, Зеленски во објавата наведе:

„Важно е што овој состанок отвора вистински пат кон праведен мир и значајни преговори во трилатерален формат меѓу Украина, САД и Русија. Дојде време да се заврши војната и руската страна треба да преземе соодветни чекори.“

Украинскиот претседател Зеленски нагласи дека им веруваат на САД.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us