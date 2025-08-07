Дистрибуцијата на храна од страна на хуманитарната фондација Газа (GHF), поддржана од Израел, е „оркестрирано убивање и дехуманизација“, соопшти во четврток француската медицинска добротворна организација Лекари без граници (MSF).

Организацијата, позната по својот француски акроним MSF, ги обвини израелските сили и приватните американски изведувачи за спроведување на целно и неселективно насилство врз гладните Палестинци кои се обидуваат да пристапат до храна на локациите управувани од GHF.

Го опиша GHF како „израелско-американски посредник кој ја милитаризирал дистрибуцијата на храна“ во Газа.

Насловен како „Ова не е помош. Ова е оркестрирано убивање“, извештајот на MSF се потпира на медицински податоци, сведоштва на пациенти и набљудувања од прва рака од две клиники на MSF лоцирани во близина на точките за дистрибуција на GHF во јужна Газа.

Помеѓу 7 јуни и 24 јули, двете клиники третирале 1.380 жртви поврзани со насилство во близина на локациите управувани од GHF, вклучувајќи 28 кои биле прогласени за мртви по пристигнувањето, соопшти организацијата.