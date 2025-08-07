ВОЈНА ВО ГАЗА
2 мин читање
Лекари без граници: Дистрибуцијата на храна во Газа „оркестрирано убиство“
Лекари без граници повикуваат на итно расклопување на шемата на GHF и враќање на механизмот за испорака на помош координиран од ОН
Лекари без граници: Дистрибуцијата на храна во Газа „оркестрирано убиство“
Лекари без граници: Дистрибуцијата на храна во Газа „оркестрирано убиство“ / AA
пред 9 часа

Дистрибуцијата на храна од страна на хуманитарната фондација Газа (GHF), поддржана од Израел, е „оркестрирано убивање и дехуманизација“, соопшти во четврток француската медицинска добротворна организација Лекари без граници (MSF).

Организацијата, позната по својот француски акроним MSF, ги обвини израелските сили и приватните американски изведувачи за спроведување на целно и неселективно насилство врз гладните Палестинци кои се обидуваат да пристапат до храна на локациите управувани од GHF.

Го опиша GHF како „израелско-американски посредник кој ја милитаризирал дистрибуцијата на храна“ во Газа.

Насловен како „Ова не е помош. Ова е оркестрирано убивање“, извештајот на MSF се потпира на медицински податоци, сведоштва на пациенти и набљудувања од прва рака од две клиники на MSF лоцирани во близина на точките за дистрибуција на GHF во јужна Газа.

Помеѓу 7 јуни и 24 јули, двете клиники третирале 1.380 жртви поврзани со насилство во близина на локациите управувани од GHF, вклучувајќи 28 кои биле прогласени за мртви по пристигнувањето, соопшти организацијата.

Препорачано

Меѓу третираните имало 71 дете со прострелни рани, од кои 25 биле под 15 години. Според MSF, многу семејства, кои се соочуваат со екстремен недостиг на храна, често ги испраќаат адолесцентните момчиња во дистрибутивните пунктови, бидејќи тие често се единствените способни машки лица во домаќинството.

„MSF повикува на итно укинување на шемата GHF; враќање на механизмот за испорака на помош координиран од ОН; и ги повикува владите, особено САД, како и приватните донатори да ја суспендираат целата финансиска и политичка поддршка за GHF, чии локации се во суштина стапици на смртта“, се вели во неа.

На 27 мај, Израел ја започна посебната иницијатива за дистрибуција на помош преку GHF, заобиколувајќи ги ОН и меѓународните хуманитарни агенции.

Отфрлајќи ги меѓународните повици за прекин на огнот, израелската армија спроведува брутална офанзива врз Газа од 7 октомври 2023 година, при што загинаа повеќе од 61.000 Палестинци, повеќето од нив жени и деца. Немилосрдното бомбардирање ја уништи енклавата, додека лошата дистрибуција на помош и блокадата доведоа до смртни случаи од глад.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us