Дистрибуцијата на храна од страна на хуманитарната фондација Газа (GHF), поддржана од Израел, е „оркестрирано убивање и дехуманизација“, соопшти во четврток француската медицинска добротворна организација Лекари без граници (MSF).
Организацијата, позната по својот француски акроним MSF, ги обвини израелските сили и приватните американски изведувачи за спроведување на целно и неселективно насилство врз гладните Палестинци кои се обидуваат да пристапат до храна на локациите управувани од GHF.
Го опиша GHF како „израелско-американски посредник кој ја милитаризирал дистрибуцијата на храна“ во Газа.
Насловен како „Ова не е помош. Ова е оркестрирано убивање“, извештајот на MSF се потпира на медицински податоци, сведоштва на пациенти и набљудувања од прва рака од две клиники на MSF лоцирани во близина на точките за дистрибуција на GHF во јужна Газа.
Помеѓу 7 јуни и 24 јули, двете клиники третирале 1.380 жртви поврзани со насилство во близина на локациите управувани од GHF, вклучувајќи 28 кои биле прогласени за мртви по пристигнувањето, соопшти организацијата.
Меѓу третираните имало 71 дете со прострелни рани, од кои 25 биле под 15 години. Според MSF, многу семејства, кои се соочуваат со екстремен недостиг на храна, често ги испраќаат адолесцентните момчиња во дистрибутивните пунктови, бидејќи тие често се единствените способни машки лица во домаќинството.
„MSF повикува на итно укинување на шемата GHF; враќање на механизмот за испорака на помош координиран од ОН; и ги повикува владите, особено САД, како и приватните донатори да ја суспендираат целата финансиска и политичка поддршка за GHF, чии локации се во суштина стапици на смртта“, се вели во неа.
На 27 мај, Израел ја започна посебната иницијатива за дистрибуција на помош преку GHF, заобиколувајќи ги ОН и меѓународните хуманитарни агенции.
Отфрлајќи ги меѓународните повици за прекин на огнот, израелската армија спроведува брутална офанзива врз Газа од 7 октомври 2023 година, при што загинаа повеќе од 61.000 Палестинци, повеќето од нив жени и деца. Немилосрдното бомбардирање ја уништи енклавата, додека лошата дистрибуција на помош и блокадата доведоа до смртни случаи од глад.