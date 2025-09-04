Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, денес во Пекинг, на средбата со претседателот на Кина, Кси Џинпинг, изјави дека Србија и Кина се челични пријатели со трговска размена меѓу двете земји која никогаш не била поголема, и оти Иницијативата за глобално управување, предложена од кинеското раководство, е добар концепт што Србија секогаш ќе го поддржува.
Вучиќ рече дека Србија ја доживува Кина како искрен пријател и изјави дека Кина и нејзиниот претседател биле со Србија кога ѝ било тешко и економски и медицински, но и политички.
„И Србија никогаш не може и никогаш нема да го заборави тоа. Ви благодарам многу за фактот дека, благодарение на вашите иницијативи и договорот за слободна трговија, нашата трговска размена и нашата размена на услуги никогаш не била поголема во нашата историја“, рече Вучиќ.
Тој изјави дека Србија, заедно со своите кинески партнери, го заврши делот од меѓународната железница Белград-Будимпешта на територијата на Србија и дека таа ќе биде отворена за сообраќај за 15 дена.
Вучиќ рече дека Иницијативата е уште една исклучително важна иницијатива што кинеското раководство ја предлага на човештвото.
„Сите три причини што ги споменавте, од поголемото присуство и застапеност на глобалниот југ, до ерозијата на авторитаризмот, непочитувањето на одлуките на Обединетите нации, до неефикасноста во извршувањето на важни задачи - од одржлив развој до справување со климатските промени и до она што му го понудивте на светот, преку еднаквост во меѓународните односи, немешање во внатрешните работи, ставање на човекот во центарот на светот и решавање на неговите проблеми, како и резултатите, е добар концепт за иднината што Република Србија секогаш ќе ја поддржува“, рече Вучиќ.
Кинескиот претседател Џинпинг изјави дека Кина, споделувајќи челично пријателство со Србија, ги поддржува напорите на Србија за одржување на националното единство, интересите и социјалната стабилност, и сака да работи за понатамошно подобрување на овие односи.
На почетокот на средбата со Вучиќ, тој рече дека светот денес е турбулентен и се менува, поради што е уште поважно да се одржи единството и соработката на двете земји и да се присвои правилната историска перспектива и ефектите и исходите од војната.
Тој потсети дека кинескиот народ се борел со години и извојувал една од најзначајните победи во војната и нагласи дека српскиот народ, меѓу сите народи на Југославија, исто така се борел упорно против странската агресија и марширал кон независност.
„Вчера, за време на приемот, а исто така и за време на настанот синоќа, луѓето ја пееја Бела Чао од југословенскиот филм Мостот. И тоа е многу популарна песна. И во неа се оддаде почит на херојскиот придонес што народот на Југославија го даде во војната. Нашите два големи народа се бореа и во Европа и во Азија, и тие дадоа големи жртви и значително придонесоа за поразот на фашизмот“, нагласи Кси.