Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, денес во Пекинг, на средбата со претседателот на Кина, Кси Џинпинг, изјави дека Србија и Кина се челични пријатели со трговска размена меѓу двете земји која никогаш не била поголема, и оти Иницијативата за глобално управување, предложена од кинеското раководство, е добар концепт што Србија секогаш ќе го поддржува.

Вучиќ рече дека Србија ја доживува Кина како искрен пријател и изјави дека Кина и нејзиниот претседател биле со Србија кога ѝ било тешко и економски и медицински, но и политички.

„И Србија никогаш не може и никогаш нема да го заборави тоа. Ви благодарам многу за фактот дека, благодарение на вашите иницијативи и договорот за слободна трговија, нашата трговска размена и нашата размена на услуги никогаш не била поголема во нашата историја“, рече Вучиќ.

Тој изјави дека Србија, заедно со своите кинески партнери, го заврши делот од меѓународната железница Белград-Будимпешта на територијата на Србија и дека таа ќе биде отворена за сообраќај за 15 дена.

Вучиќ рече дека Иницијативата е уште една исклучително важна иницијатива што кинеското раководство ја предлага на човештвото.