Шпанија и ЕУ „никогаш нема да ја признаат едностраната анексија на Газа и Западниот Брег“
Албарес нагласи дека она што во моментов му е потребно на Блискиот Исток е безбедност на палестинскиот народ и безбедност на народот на Израел
11 август 2025

Шпанскиот министер за надворешни работи Хозе Мануел Албарес изјави дека неговата земја и Европската Унија „никогаш нема да признаат“ никаква еднострана анексија на Појасот Газа или на Западниот Брег, осудувајќи ја воената ескалација на Израел.

„Веднаш се изјаснив, цврсто го осудив: Ниту ние ниту Европската Унија никогаш нема да го признаеме тоа. Никогаш нема да ја признаеме оваа нелегална еднострана анексија на Газа или на Западниот Брег, каде што напредуваат нелегалните населби“, изјави Албарес.

Албарес нагласи дека она што во моментов му е потребно на Блискиот Исток е безбедност на палестинскиот народ и безбедност на народот на Израел.

„Оваа ескалација на израелската воена окупација на Газа само ќе донесе повеќе смртни случаи, повеќе страдања, дополнително ќе го попречи ослободувањето на заложниците и ќе го дестабилизира Блискиот Исток“, предупреди тој.

Повика на „траен прекин на огнот, крај на блокадата што Израел ја наметнува врз Газа, на овој предизвикан глад, на масовен прилив на хуманитарна помош, на итно ослободување на сите заложници и на дефинитивен мир, што е исто како воспоставување решение со две држави“.

Израел веќе се соочува со зголемена осуда за својата геноцидна војна во Газа, каде што од октомври 2023 година уби повеќе од 61.000 Палестинци.

Воената кампања ја опустоши енклавата и доведе до смртни случаи поради глад.

