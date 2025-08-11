Шпанскиот министер за надворешни работи Хозе Мануел Албарес изјави дека неговата земја и Европската Унија „никогаш нема да признаат“ никаква еднострана анексија на Појасот Газа или на Западниот Брег, осудувајќи ја воената ескалација на Израел.

„Веднаш се изјаснив, цврсто го осудив: Ниту ние ниту Европската Унија никогаш нема да го признаеме тоа. Никогаш нема да ја признаеме оваа нелегална еднострана анексија на Газа или на Западниот Брег, каде што напредуваат нелегалните населби“, изјави Албарес.

Албарес нагласи дека она што во моментов му е потребно на Блискиот Исток е безбедност на палестинскиот народ и безбедност на народот на Израел.

„Оваа ескалација на израелската воена окупација на Газа само ќе донесе повеќе смртни случаи, повеќе страдања, дополнително ќе го попречи ослободувањето на заложниците и ќе го дестабилизира Блискиот Исток“, предупреди тој.