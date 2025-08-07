Според најновите податоци од Обединетите нации (ОН), уништувањето на Газа од страна на Израел ги остави гладните Палестинци со пристап до само 1,5 проценти од обработливото земјиште кое е достапно и погодно за обработка.

Ова е пад од четири проценти во однос на ситуацијата во април, според податоците од Организацијата за храна и земјоделство (ФАО), што укажува дека Израел продолжил да го таргетира палестинското земјоделско земјиште од почетокот на целосната блокада на почетокот на март, сериозно ограничувајќи ја помошта да влезе во Појасот Газа, каде што се заробени два милиони гладни луѓе, според извештајот на ОН објавен од Гардијан.

Пред конфликтот, Газа беше просперитетен земјоделски центар, каде што земјоделците и обичните Палестинци одгледуваа широк спектар на овошје, зеленчук, јаткасти плодови и житарки за локална потрошувачка.

Според ФАО, земјоделството сочинувало околу 10 проценти од економијата на Појасот Газа, а повеќе од 560.000 луѓе, или една четвртина од населението, барем делумно се издржувало од земјоделството и рибарството.

Израел наводно ги таргетирал изворите на храна - овоштарници, стакленици, земјоделско земјиште и рибарите - откако започна опсадата на Газа во октомври 2023 година.

До 28 јули 2025 година, Израел оштетил 86 проценти, што е еквивалентно на речиси 32.000 хектари земјоделско земјиште во Појасот Газа - во споредба со 81 процент во април, соопшти ФАО.