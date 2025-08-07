Според најновите податоци од Обединетите нации (ОН), уништувањето на Газа од страна на Израел ги остави гладните Палестинци со пристап до само 1,5 проценти од обработливото земјиште кое е достапно и погодно за обработка.
Ова е пад од четири проценти во однос на ситуацијата во април, според податоците од Организацијата за храна и земјоделство (ФАО), што укажува дека Израел продолжил да го таргетира палестинското земјоделско земјиште од почетокот на целосната блокада на почетокот на март, сериозно ограничувајќи ја помошта да влезе во Појасот Газа, каде што се заробени два милиони гладни луѓе, според извештајот на ОН објавен од Гардијан.
Пред конфликтот, Газа беше просперитетен земјоделски центар, каде што земјоделците и обичните Палестинци одгледуваа широк спектар на овошје, зеленчук, јаткасти плодови и житарки за локална потрошувачка.
Според ФАО, земјоделството сочинувало околу 10 проценти од економијата на Појасот Газа, а повеќе од 560.000 луѓе, или една четвртина од населението, барем делумно се издржувало од земјоделството и рибарството.
Израел наводно ги таргетирал изворите на храна - овоштарници, стакленици, земјоделско земјиште и рибарите - откако започна опсадата на Газа во октомври 2023 година.
До 28 јули 2025 година, Израел оштетил 86 проценти, што е еквивалентно на речиси 32.000 хектари земјоделско земјиште во Појасот Газа - во споредба со 81 процент во април, соопшти ФАО.
Иако малку помалку од 9 проценти од обработливото земјиште е сè уште физички достапно, само 1,5 проценти - еквивалент на 232 хектари - е реално достапно и не е оштетено од израелската офанзива.
„Газа сега е на работ на тотален глад. Луѓето гладуваат не затоа што храната не е достапна, туку затоа што пристапот е блокиран, локалните земјоделско-прехранбени системи се распаднаа, а семејствата повеќе не можат да ги одржуваат дури ни најосновните извори на егзистенција“, рече генералниот директор на ФАО, Сју Донгџу.
Итно ни е потребен безбеден и одржлив хуманитарен пристап и итна поддршка за да го вратиме локалното производство на храна и средствата за живот, ова е единствениот начин да се спречи понатамошно губење на животи, изјави тој и нагласи дека „правото на храна е основно човеково право“.
Експерти на ОН, агенции и хуманитарни групи предупредуваат од почетокот на 2024 година дека Израел оркестрира кампања на намерно масовно гладување во Газа со систематско уништување на локалното производство на храна и блокирање на помошта, кршејќи го меѓународното право.
„Израел ја изгради најефикасната машина за гладување што можете да ја замислите. Значи, иако секогаш е шокантно да се видат луѓе како гладуваат, никој не треба да се преправа дека е изненаден. Сите информации се јавно достапни од почетокот на 2024 година“, изјави Мајкл Факри, специјалниот известувач на ОН за правото на храна, за Гардијан претходно оваа недела.