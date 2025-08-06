Новоформираниот турски парламентарен комитет задолжен за справување со правните и политичките димензии на иницијативата „Туркије без терор“ го одржа својот инаугуративен состанок во вторник во Големото национално собрание на Туркије (ТНС).

Телото официјално е именувано како „Комитет за национална солидарност, братство и демократија“.

„Постојат моменти во историјата на народите кои не само што го обликуваат денот кога се случуваат, туку и ја одредуваат иднината на тие народи. Денес е еден од тие моменти. Ние сме на историска пресвртница“, рече претседателот на парламентот, Нуман Куртулмуш.

Тој рече дека исто како што нацијата се обединила со единство и сила во лицето на минатите предизвици, сега ќе ја победи децениската закана од тероризмот со истата непоколеблива вера, решителност и дух на солидарност.

Според Куртулмуш, комитетот ја одразува волјата на народот, посветеноста на мирот и единството и го потврдува парламентот како вистинско место за решавање на националните прашања, додавајќи дека „братството меѓу Турците и Курдите е фундаментален елемент на нашата географија“.

„Овој процес е прашање на национално преживување кое се однесува на заедничката иднина на Турците, Курдите и граѓаните од сите сфери на животот. Затоа, нашата комисија ќе дејствува како советодавно тело врз основа на преговори. Цврсто верувам дека нашата комисија ќе ја исполни оваа историска мисија со духот на националното единство и братство“, додаде Куртулмуш.

Комитетот „ќе работи на зајакнување на социјалната кохезија, продлабочување на националната солидарност и братство и проценка на напредокот во областите на слободата, демократијата и владеењето на правото“, според официјалниот извештај на турскиот парламент.

