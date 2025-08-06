ТУРКИЈЕ
Претседател на комитетот ќе биде претседателот на парламентот, Нуман Куртулмуш / AA
6 август 2025

Новоформираниот турски парламентарен комитет задолжен за справување со правните и политичките димензии на иницијативата „Туркије без терор“ го одржа својот инаугуративен состанок во вторник во Големото национално собрание на Туркије (ТНС).

Телото официјално е именувано како „Комитет за национална солидарност, братство и демократија“.

„Постојат моменти во историјата на народите кои не само што го обликуваат денот кога се случуваат, туку и ја одредуваат иднината на тие народи. Денес е еден од тие моменти. Ние сме на историска пресвртница“, рече претседателот на парламентот, Нуман Куртулмуш.

Тој рече дека исто како што нацијата се обединила со единство и сила во лицето на минатите предизвици, сега ќе ја победи децениската закана од тероризмот со истата непоколеблива вера, решителност и дух на солидарност.

Според Куртулмуш, комитетот ја одразува волјата на народот, посветеноста на мирот и единството и го потврдува парламентот како вистинско место за решавање на националните прашања, додавајќи дека „братството меѓу Турците и Курдите е фундаментален елемент на нашата географија“.

„Овој процес е прашање на национално преживување кое се однесува на заедничката иднина на Турците, Курдите и граѓаните од сите сфери на животот. Затоа, нашата комисија ќе дејствува како советодавно тело врз основа на преговори. Цврсто верувам дека нашата комисија ќе ја исполни оваа историска мисија со духот на националното единство и братство“, додаде Куртулмуш.

Комитетот „ќе работи на зајакнување на социјалната кохезија, продлабочување на националната солидарност и братство и проценка на напредокот во областите на слободата, демократијата и владеењето на правото“, според официјалниот извештај на турскиот парламент.

Целта на комитетот е дефинирана како елиминирање на тероризмот од Туркије, зајакнување на социјалната кохезија, зајакнување на националното единство и братство и унапредување на напорите во слободата, демократијата и владеењето на правото.

„Комитетот ќе дејствува како клучен актер во овој историски период на можности за нашата земја, внимателно следејќи го клучниот процес што ќе ја обликува нашата иднина и ќе помогне да се обезбеди траен мир“, се вели во соопштението, додавајќи дека телото, исто така, ќе ги идентификува потребните законски реформи, ќе изготви законски предлози и ќе се осигури дека јавноста е информирана во текот на целиот процес.

Следниот состанок на комитетот е закажан за петок. Турскиот министер за внатрешни работи Али Јерликаја, министерот за одбрана Јашар Ѓулер и шефот на Националната разузнавачка организација (МИТ) Ибрахим Калин ќе го информираат комитетот за работата на нивните институции и актуелните случувања.

Претседател на комитетот ќе биде претседателот на парламентот, а одредени членови ќе претседаваат во негово отсуство.

За свикување на комитетот ќе биде потребно апсолутно мнозинство од вкупниот број членови. За изготвување закони ќе биде потребно мнозинство од три петтини, додека другите одлуки ќе се донесуваат со просто мнозинство од присутните.

Комитетот ќе продолжи со работа до 31 декември 2025 година и може да го продолжи својот мандат до два месеци со одобрение од три петтини од сите членови.

Сите официјални соопштенија во врска со активностите на комитетот ќе бидат објавени исклучиво од канцеларијата на претседателот.

Извор: АА

