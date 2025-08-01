ПОЛИТИКА
Кина: САД да ја почитуваат „праведноста“ кон Палестина по воведените санкции
„Се чувствуваме разочарани и не можеме да го разбереме потегот на САД“, изјави портпаролот на Министерството за надворешни работи, Гуо Џиакун, пред новинарите во Пекинг
1 август 2025

Кина во петокот изрази „шок“ и „разочарување“ од потегот на САД за санкционирање на Палестинската самоуправа (ПА), како и на Палестинската ослободителна организација (ПЛО).

„Се чувствуваме разочарани и не можеме да го разбереме потегот на САД“, изјави портпаролот на Министерството за надворешни работи, Гуо Џиакун, пред новинарите во Пекинг.

Прашањето за Палестина „е во срцето на блискоисточното прашање“, рече Гуо, опишувајќи ја палестинската борба како „прашање на меѓународна праведност и правда“.

Гуо ги повика САД да преземат „одговорност“ за спроведување на резолуциите на ОН за Палестина.

САД ги обвинија Палестинската самоуправа и ПЛО за „непочитување на своите обврски и поткопување на мировните перспективи на Блискиот Исток“.

Сепак, Гуо рече дека палестинското прашање е во „клучен и историски момент“.

„Кина цврсто ја поддржува праведната кауза на палестинскиот народ во враќањето на нивните национални права (и) ефективната јурисдикција на Палестинската самоуправа над целата територија на Палестина, вклучувајќи го Појасот Газа и Западниот Брег“, рече Гуо, повикувајќи ги САД „да не го прават обратното“.

Тој рече дека „сеопфатно, праведно и трајно решение“ лежи во решение за конфликтот со две држави.

Потегот на администрацијата на Трамп дојде во време кога геноцидната кампања на Израел масакрира повеќе од 60.000 луѓе во Газа од 7 октомври 2023 година.

Потегот на Вашингтон предизвика критики од страна на Палестинската самоуправа, при што еден висок функционер ги осуди санкциите на САД, нарекувајќи ги „бесрамна поддршка за израелската окупација“ и неговата тековна војна во Газа.

Васел Абу Јусеф, член на Извршниот комитет на ПЛО, за Анадолија изјави дека санкциите доаѓаат „како партнери на САД во геноцидната војна на Израел врз Газа“.

