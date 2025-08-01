Кина во петокот изрази „шок“ и „разочарување“ од потегот на САД за санкционирање на Палестинската самоуправа (ПА), како и на Палестинската ослободителна организација (ПЛО).

„Се чувствуваме разочарани и не можеме да го разбереме потегот на САД“, изјави портпаролот на Министерството за надворешни работи, Гуо Џиакун, пред новинарите во Пекинг.

Прашањето за Палестина „е во срцето на блискоисточното прашање“, рече Гуо, опишувајќи ја палестинската борба како „прашање на меѓународна праведност и правда“.

Гуо ги повика САД да преземат „одговорност“ за спроведување на резолуциите на ОН за Палестина.

САД ги обвинија Палестинската самоуправа и ПЛО за „непочитување на своите обврски и поткопување на мировните перспективи на Блискиот Исток“.

Сепак, Гуо рече дека палестинското прашање е во „клучен и историски момент“.