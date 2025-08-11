Нов Зеланд разгледува можност за признавање на палестинската држава и ќе донесе одлука во текот на следниот месец, потврди денес министерот за надворешни работи Винстон Питерс.

Питерс во изјава потврди дека за ова прашање разговарал на седница на Владата, додавајќи дека одлуката ќе биде официјално разгледана и донесена во септември, пренесе државното радио Радио „Нов Зеланд“.

Министерот за надворешни работи ќе учествува на Генералното собрание на ОН во Њујорк кон крајот на септември, каде што ќе го претстави пристапот на Владата пред меѓународната заедница.

Иако најавата не ја менува позицијата на Нов Зеланд за Газа или за државноста на Палестина, утврдувањето на рокот сугерира дека Велингтон може да се придружи на други западни држави во насока на признавање.