Германскиот канцелар Фридрих Мерц го повика рускиот претседател Владимир Путин да се согласи за прекин на огнот и да ги прекине непријателствата во Украина, повикувајќи го да ја искористи дипломатската можност што ја нуди самитот со Трамп на Алјаска.
„Три и пол години по нападот на Русија врз Украина, со кој се прекрши меѓународното право, Русија сега има можност да се согласи за прекин на огнот и да ги прекине непријателствата“, рече Мерц во соопштението, во кое го искажа ставот на Германија заедно со европските сојузници.
„Очекуваме претседателот Путин сериозно да ја сфати понудата за разговори на американскиот претседател Доналд Трамп и да започне преговори со Украина без услови по средбата на Алјаска“, рече тој.
Во својата детална изјава Мерц рече дека европските нации развиле единствен став пред состанокот на Алјаска и ја повтори својата поддршка за украинскиот претседател Владимир Зеленски.
„Последните денови Германија, заедно со Украина и нејзините европски сојузници, го покажа патот кон мирот што ги штити фундаменталните безбедносни интереси на Европа и Украина. Целта мора да биде состанок на кој ќе присуствува претседателот Зеленски. Таму мора да се договори прекин на огнот“, рече Мерц.
„На Украина ѝ се потребни силни безбедносни гаранции. Територијалните прашања може да се решат само со согласност на Украинците. Овие пораки му ги пренесовме на претседателот Трамп со јасност и единство на неговиот пат кон Анкориџ. Останувам во контакт со него по ова прашање“, додаде тој.
Германскиот канцелар, исто така, изрази благодарност за дипломатската иницијатива на Трамп и истакна дека може да се потпре на континуираната поддршка од Европејците за Украина.
„Претседателот Трамп сега може да направи значаен чекор кон мирот. За оваа иницијатива и тесната координација последниве денови му изразуваме благодарност. За време на последниот разговор со европските партнери го уверивме во нашата континуирана поддршка за Украина. Претседателот Трамп може да се потпре на тоа“, рече Мерц.