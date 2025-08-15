Германскиот канцелар Фридрих Мерц го повика рускиот претседател Владимир Путин да се согласи за прекин на огнот и да ги прекине непријателствата во Украина, повикувајќи го да ја искористи дипломатската можност што ја нуди самитот со Трамп на Алјаска.

„Три и пол години по нападот на Русија врз Украина, со кој се прекрши меѓународното право, Русија сега има можност да се согласи за прекин на огнот и да ги прекине непријателствата“, рече Мерц во соопштението, во кое го искажа ставот на Германија заедно со европските сојузници.

„Очекуваме претседателот Путин сериозно да ја сфати понудата за разговори на американскиот претседател Доналд Трамп и да започне преговори со Украина без услови по средбата на Алјаска“, рече тој.

Во својата детална изјава Мерц рече дека европските нации развиле единствен став пред состанокот на Алјаска и ја повтори својата поддршка за украинскиот претседател Владимир Зеленски.