Индонезија планира да отвори медицински објект на својот моментално ненаселен остров Галанг за лекување на илјадници ранети луѓе од Газа.

Меѓу околу 2.000 жители на Газа што ќе бидат донесени во објектот ќе бидат и членови на семејствата на повредените, објави дневниот весник „Џакарта Глоуб“, цитирајќи го Хасан Насби, портпарол на претседателскиот кабинет.

Индонезискиот претседател Прабово Субианто им наложи на министрите за одбрана и надворешни работи да работат на деталите за воспоставување на објектот за време на неодамнешниот состанок на кабинетот.

Прабово „дал инструкции до Индонезија да обезбеди медицинска помош за околу 2.000 жители на Газа кои се жртви на војната, вклучувајќи ги и оние ранети од бомби или урнатини... како и членовите на нивните семејства“, рече Хасан.

„Имаме намера да го отвориме центарот за медицински третман на островот Галанг бидејќи веќе има болница, како и помошни објекти“, додаде тој.

Во минатото, Галанг, дел од западната покраина на островите Риау, сместувал пациенти со Ковид-19 и бегалци.