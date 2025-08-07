Индонезија планира да отвори медицински објект на својот моментално ненаселен остров Галанг за лекување на илјадници ранети луѓе од Газа.
Меѓу околу 2.000 жители на Газа што ќе бидат донесени во објектот ќе бидат и членови на семејствата на повредените, објави дневниот весник „Џакарта Глоуб“, цитирајќи го Хасан Насби, портпарол на претседателскиот кабинет.
Индонезискиот претседател Прабово Субианто им наложи на министрите за одбрана и надворешни работи да работат на деталите за воспоставување на објектот за време на неодамнешниот состанок на кабинетот.
Прабово „дал инструкции до Индонезија да обезбеди медицинска помош за околу 2.000 жители на Газа кои се жртви на војната, вклучувајќи ги и оние ранети од бомби или урнатини... како и членовите на нивните семејства“, рече Хасан.
„Имаме намера да го отвориме центарот за медицински третман на островот Галанг бидејќи веќе има болница, како и помошни објекти“, додаде тој.
Во минатото, Галанг, дел од западната покраина на островите Риау, сместувал пациенти со Ковид-19 и бегалци.
Помеѓу 1979 и 1996 година, виетнамските бегалци се засолниле на островот за да избегаат од конфликтот во нивната земја.
„Ова не е евакуација, туку само медицински третман. Тие ќе се вратат во Газа откако ќе закрепнат. Ние не ги преселуваме од Газа, но ова е хуманитарна операција за да им помогнеме на што е можно повеќе луѓе“, додаде Хасан.
Индонезија, најголемата муслиманска нација во светот, исто така има намера да распореди мировници во Газа откако ќе се постигне договор за прекин на огнот.
Израел се соочува со растечки бес поради својата деструктивна војна во Газа, каде што повеќе од 61.000 луѓе се убиени од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата и ја доведе на работ на глад.
Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.
Израел, исто така, се соочува со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата поради својата војна против енклавата.