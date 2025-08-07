Американскиот државен секретар Марко Рубио изјави дека Вашингтон подобро ги разбира условите под кои Москва би била подготвена да ја заврши војната во Украина откако специјалниот американски пратеник Стив Виткоф се сретна со рускиот претседател Владимир Путин.
„За прв пат од почетокот на работата на оваа администрација, имаме конкретни сигнали за тоа што Русија би барала за да се стави крај на војната. Клучните елементи за завршување на војната ќе бидат териториите“, рече Рубио.
Тој рече дека американскиот претседател Доналд Трамп и Путин можеби ќе разговараат по телефон во следните два дена, но дека не знае дали двајцата всушност ќе се сретнат следната недела, бидејќи зависи од тоа колку напредок ќе постигнат двете страни.
„Денес беше добар ден, но сè уште имаме многу работа, многу пречки да се надминат“, рече Рубио.
Кога станува збор за потенцијалното воведување на следниот пакет американски санкции против Русија, тој рече дека Трамп ќе донесе одлука за тоа во следните „ден или два“.
„Сè уште не сме во фаза Трамп да донесе одлука за ова“, рече Рубио.
Претходно, Ројтерс објави, повикувајќи се на неименуван функционер од Белата куќа, дека средбата меѓу Путин и Трамп би можела да се случи уште следната недела, но дека локацијата на потенцијалната средба сè уште не е утврдена.
Функционерот изјави дека руската страна изразила интерес за средба со Трамп, како и дека Трамп е отворен за идејата за трилатерална средба со Путин и украинскиот претседател Володимир Зеленски.
Претходно, „Њујорк тајмс“ објави дека Трамп планира да се сретне со Путин уште следната недела.
Изворот рече дека потоа Трамп треба да се сретне со украинскиот претседател Володимир Зеленски, и дека европските лидери кои учествувале во телефонскиот разговор меѓу Трамп и Зеленски биле свесни за ова.
Трамп претходно во среда изјави дека неговиот специјален пратеник, Стив Виткоф, имал „многу продуктивен“ состанок со Путин.
„Остварен е голем напредок!“, напиша тој на платформата Вистина (Truth Social).
„Сите се согласуваат дека оваа војна мора да заврши и ние ќе работиме на тоа во наредните денови и недели“, додаде тој.
Виткоф пристигна во Москва порано во среда на својата петта посета на Русија од почетокот на годината. Последен пат се сретна со Путин на 25 април.
Посетата се случи два дена пред рокот од 10 дена што Трамп го постави за Русија да постигне договор за прекин на огнот со Украина.