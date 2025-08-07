Американскиот државен секретар Марко Рубио изјави дека Вашингтон подобро ги разбира условите под кои Москва би била подготвена да ја заврши војната во Украина откако специјалниот американски пратеник Стив Виткоф се сретна со рускиот претседател Владимир Путин.

„За прв пат од почетокот на работата на оваа администрација, имаме конкретни сигнали за тоа што Русија би барала за да се стави крај на војната. Клучните елементи за завршување на војната ќе бидат териториите“, рече Рубио.

Тој рече дека американскиот претседател Доналд Трамп и Путин можеби ќе разговараат по телефон во следните два дена, но дека не знае дали двајцата всушност ќе се сретнат следната недела, бидејќи зависи од тоа колку напредок ќе постигнат двете страни.

„Денес беше добар ден, но сè уште имаме многу работа, многу пречки да се надминат“, рече Рубио.

Кога станува збор за потенцијалното воведување на следниот пакет американски санкции против Русија, тој рече дека Трамп ќе донесе одлука за тоа во следните „ден или два“.

„Сè уште не сме во фаза Трамп да донесе одлука за ова“, рече Рубио.

Претходно, Ројтерс објави, повикувајќи се на неименуван функционер од Белата куќа, дека средбата меѓу Путин и Трамп би можела да се случи уште следната недела, но дека локацијата на потенцијалната средба сè уште не е утврдена.

Функционерот изјави дека руската страна изразила интерес за средба со Трамп, како и дека Трамп е отворен за идејата за трилатерална средба со Путин и украинскиот претседател Володимир Зеленски.