Неколку стотици граѓани на Киев се собраа денес пред амбасадата на Соединетите Американски Држави во тој град на митинг во поддршка на украинските воени и цивилни затвореници, а во исто време побараа темата за можни територијални отстапки да се отстрани од агендата на најавената средба меѓу претседателите на САД и Русија, Доналд Трамп и Владимир Путин, а ослободувањето на затворениците да се дискутира како приоритет.

Демонстрантите носеа транспаренти со пораки на украински и англиски јазик, меѓу кои доминираа барањата за размена „сите за сите“, овозможување на меѓународните организации пристап до местата каде што се држат заробеници и прекин на преговорите за Украина без присуство на Украина, јавува Радио-телевизискиот канал Перши на Украина.

Учесниците на протестот изразија загриженост дека за време на средбата меѓу Трамп и Путин, која се одржува без присуство на украинскиот претседател Володимир Зеленски, би можеле да се разгледаат прашања поврзани со територијални отстапки кон Русија, што тие ги сметаат за неприфатливи.

„Судбината на Украина се одлучува без Украина. Денес двајца луѓе, а ниту еден Украинец, можеби одлучуваат за нашите животи. Не смееме да си дозволиме да бидеме предмет на преговори, туку да бидеме на преговарачката маса“, рече учесничката на протестот Лесја.