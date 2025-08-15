ПОЛИТИКА
Протест пред амбасадата на САД во Киев: Неприфатлива е темата за територијални отстапки
Демонстрантите носеа транспаренти меѓу кои доминираа барањата за размена „сите за сите“, овозможување пристап на меѓународните организации до местата каде што се држат заробеници и прекин на преговорите за Украине без Украинци
Протест пред амбасадата на САД во Киев: Неприфатлива е темата за територијални отстапки
Демонстрантите, исто така, испратија отворено писмо до американскиот претседател Трамп / AP
15 август 2025

Неколку стотици граѓани на Киев се собраа денес пред амбасадата на Соединетите Американски Држави во тој град на митинг во поддршка на украинските воени и цивилни затвореници, а во исто време побараа темата за можни територијални отстапки да се отстрани од агендата на најавената средба меѓу претседателите на САД и Русија, Доналд Трамп и Владимир Путин, а ослободувањето на затворениците да се дискутира како приоритет.

Демонстрантите носеа транспаренти со пораки на украински и англиски јазик, меѓу кои доминираа барањата за размена „сите за сите“, овозможување на меѓународните организации пристап до местата каде што се држат заробеници и прекин на преговорите за Украина без присуство на Украина, јавува Радио-телевизискиот канал Перши на Украина.

Учесниците на протестот изразија загриженост дека за време на средбата меѓу Трамп и Путин, која се одржува без присуство на украинскиот претседател Володимир Зеленски, би можеле да се разгледаат прашања поврзани со територијални отстапки кон Русија, што тие ги сметаат за неприфатливи.

„Судбината на Украина се одлучува без Украина. Денес двајца луѓе, а ниту еден Украинец, можеби одлучуваат за нашите животи. Не смееме да си дозволиме да бидеме предмет на преговори, туку да бидеме на преговарачката маса“, рече учесничката на протестот Лесја.

Олена, чиј сопруг беше заробен од руската армија за време на окупацијата на Буча, истакна дека размената на територија не е прифатлива опција.

„Знаеме што значи окупација - затвори, убиства, прогони. Ако териториите се предадат, знаеме што ќе се случи со луѓето што остануваат таму. Украина постојано страда од војна и руска агресија. Ако одлучат без Украина, тоа едноставно значи распад на Украина“, рече демонстрантката Олена.

Демонстрантите, исто така, испратија отворено писмо до американскиот претседател со барања Трамп, доколку се сретне со Путин, да инсистира на тоа да му се дозволи на Црвениот крст пристап до местата на заробеништво во Русија, да се објават списоци на сите украински затвореници, да се ослободат тешко болните, цивилите и оние што најдолго биле во заробеништво и да се подобрат условите за оние што сè уште се во заробеништво.

„Ако навистина зборуваме за мир, тогаш тој мора да се демонстрира со дела - со ослободување на луѓето, запирање на тортурата и убивањето“, рече претседателката на здружението „Војна слобода“, Наталија Јепифанова.

