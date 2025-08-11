Францускиот претседател Емануел Макрон го отфрли соопштението на Израел за проширување на воените операции во градот Газа и камповите Маваси, нарекувајќи го тоа „предвидена катастрофа од невидена сериозност“.

„Најавата на израелскиот кабинет за проширување на своите операции во градот Газа и камповите Маваси и повторната окупација од страна на Израел претставува катастрофа од невидена сериозност и брзоплетост во војна без крај“, изјави Макрон.

„Израелските заложници и народот на Газа ќе продолжат да бидат првите жртви на оваа стратегија“, додаде францускиот претседател Макрон.

Макрон го повтори својот повик за итен и траен прекин на борбите.

„Мораме да ја завршиме оваа војна сега со траен прекин на огнот“, рече тој.