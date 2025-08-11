ПОЛИТИКА
Макрон: Планот на Израел за проширена окупација на Газа е предвидлива катастрофа
„Најавата на израелскиот кабинет за проширување на своите операции во градот Газа и камповите Маваси и повторната окупација од страна на Израел претставува катастрофа од невидена сериозност и брзоплетост во војна без крај“, изјави Макрон
11 август 2025

Францускиот претседател Емануел Макрон го отфрли соопштението на Израел за проширување на воените операции во градот Газа и камповите Маваси, нарекувајќи го тоа „предвидена катастрофа од невидена сериозност“.

„Најавата на израелскиот кабинет за проширување на своите операции во градот Газа и камповите Маваси и повторната окупација од страна на Израел претставува катастрофа од невидена сериозност и брзоплетост во војна без крај“, изјави Макрон.

„Израелските заложници и народот на Газа ќе продолжат да бидат првите жртви на оваа стратегија“, додаде францускиот претседател Макрон.

Макрон го повтори својот повик за итен и траен прекин на борбите.

„Мораме да ја завршиме оваа војна сега со траен прекин на огнот“, рече тој.

Отфрлајќи ги меѓународните повици за прекин на огнот, Израел спроведува брутална воена офанзива врз Газа од октомври 2023 година, при што загинаа повеќе од 61.000 Палестинци, од кои речиси половина се жени и деца. Воената кампања ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.

И покрај зголемената меѓународна загриженост за ескалацијата на етничкото чистење и геноцидот врз Палестинците, израелскиот Кабинет за безбедност во петокот го одобри планот на премиерот Бенјамин Нетанјаху за проширување на воените операции и целосна окупација на градот Газа.

Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд (МКС) издаде налози за апсење на премиерот Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.

Меѓународниот суд на правдата (МСП), во своите привремени одлуки за Газа минатата година, изјави дека е „веројатно“ дека постапките на Израел би можеле да претставуваат геноцид. Судот издаде привремени мерки, со кои се бара од израелската влада да се придржува до меѓународното право и да обезбеди помош и услуги да стигнат до Палестинците под опсада во Газа.

