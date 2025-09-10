ПОЛИТИКА
Нетанјаху го повика Катар да ги протера лидерите на Хамас или да ги изведе пред лицето на правдата
Нетанјаху го спореди вчерашниот израелски напад врз лидерите на Хамас во Доха со американските операции по терористичките напади од 11 септември 2001 година, чија годишнина се одбележува утре
Последици од израелскиот напад врз лидерите на Хамас во Доха / Reuters
10 септември 2025

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху денес го повика Катар да ги протера лидерите на палестинската милитантна група Хамас или да ги изведе пред лицето на правдата.

„Или протерајте ги или изведете ги пред лицето на правдата. Бидејќи ако вие не го сторите тоа, ние ќе го сториме тоа“, рече Нетанјаху во видео обраќање, според „Тајмс оф Израел“.

Нетанјаху го спореди вчерашниот израелски напад врз лидерите на Хамас во Доха со американските операции по терористичките напади од 11 септември 2001 година, чија годишнина се одбележува утре.

„И ние го имаме 11 септември. Се сеќаваме на 7 октомври. На тој ден, исламистичките терористи го извршија најлошото дивјаштво врз еврејскиот народ од Холокаустот. Што направи Америка по 11 септември? Вети дека ќе ги пронајде терористите кои го извршија ова гнасно злосторство, каде и да се. Исто така, усвои резолуција во Советот за безбедност на ОН, две недели подоцна, во која се наведува дека владите не можат да ги засолнуваат терористите“, изјави тој.

Нетанјаху рече дека Израел го следел тој пристап и го обвини Катар дека им дава засолниште на милитантите, го финансира Хамас и им дава вили на неговите лидери.

„Значи, ние направивме точно она што го направи Америка кога ги гонеше терористите на Ал Каеда во Авганистан и откако тие го убија Осама бин Ладен во Пакистан“, рече Нетанјаху.

Тој додаде дека истите земји што им аплаудираа на САД за убиството на Бин Ладен треба да се засрамат што го осудуваат Израел.

