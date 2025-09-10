Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху денес го повика Катар да ги протера лидерите на палестинската милитантна група Хамас или да ги изведе пред лицето на правдата.

„Или протерајте ги или изведете ги пред лицето на правдата. Бидејќи ако вие не го сторите тоа, ние ќе го сториме тоа“, рече Нетанјаху во видео обраќање, според „Тајмс оф Израел“.

Нетанјаху го спореди вчерашниот израелски напад врз лидерите на Хамас во Доха со американските операции по терористичките напади од 11 септември 2001 година, чија годишнина се одбележува утре.

„И ние го имаме 11 септември. Се сеќаваме на 7 октомври. На тој ден, исламистичките терористи го извршија најлошото дивјаштво врз еврејскиот народ од Холокаустот. Што направи Америка по 11 септември? Вети дека ќе ги пронајде терористите кои го извршија ова гнасно злосторство, каде и да се. Исто така, усвои резолуција во Советот за безбедност на ОН, две недели подоцна, во која се наведува дека владите не можат да ги засолнуваат терористите“, изјави тој.