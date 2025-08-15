Поддржувачи на Украина се собраа во Анкориџ, Алјаска, пред планираната средба меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот претседател Владимир Путин, јавува Анадолу.

Демонстрантите вееја украински знамиња и држеа транспаренти со кои ја изразија својата солидарност со Украина, повикувајќи на континуирана поддршка од САД за Киев и изразувајќи противење на акциите на Москва во тековната војна.

Собирот се одржа во центарот на градот, привлекувајќи жители и членови на локалната украинска заедница. Организаторите рекоа дека настанот има цел да прати порака до двајцата лидери пред нивната средба.

Вчера портпаролката на Белата куќа, Каролин Ливит, изјави дека американскиот претседател Доналд Трамп ќе ја напушти Белата куќа рано утрово и ќе замине во Заедничката база Елмендорф-Ричардсон во Анкориџ, Алјаска, каде што ќе одржи тет-а-тет средба со рускиот претседател Владимир Путин.