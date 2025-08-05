Израелската влада одобри механизам што овозможува, како што го нарече, „постепен и контролиран“ влез на стоки во блокираниот Појас Газа преку приватниот сектор.

„Ова има за цел да се зголеми обемот на помош што влегува во Појасот Газа, а воедно да се намали зависноста од собирањето помош од страна на ОН и меѓународните организации“, соопшти израелската воена агенција што ја координира помошта.

Во вчерашното соопштение се вели дека ограничен број локални трговци биле одобрени како дел од новиот механизам.

Овој потег доаѓа во услови на строга израелска блокада што го стави 2,4-милионското население на Газа на работ на глад.

Според Министерството за здравство на Газа, најмалку 180 луѓе, вклучувајќи 93 деца, починале од глад и неухранетост од октомври 2023 година.

Службата за медиуми на владата на Газа во понеделник соопшти дека Израел дозволил влез на само 674 камиони со помош од 27 јули - само 14% од минималниот дневен услов на Појасот од 600 камиони.