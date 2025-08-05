Израелската влада одобри механизам што овозможува, како што го нарече, „постепен и контролиран“ влез на стоки во блокираниот Појас Газа преку приватниот сектор.
„Ова има за цел да се зголеми обемот на помош што влегува во Појасот Газа, а воедно да се намали зависноста од собирањето помош од страна на ОН и меѓународните организации“, соопшти израелската воена агенција што ја координира помошта.
Во вчерашното соопштение се вели дека ограничен број локални трговци биле одобрени како дел од новиот механизам.
Овој потег доаѓа во услови на строга израелска блокада што го стави 2,4-милионското население на Газа на работ на глад.
Според Министерството за здравство на Газа, најмалку 180 луѓе, вклучувајќи 93 деца, починале од глад и неухранетост од октомври 2023 година.
Службата за медиуми на владата на Газа во понеделник соопшти дека Израел дозволил влез на само 674 камиони со помош од 27 јули - само 14% од минималниот дневен услов на Појасот од 600 камиони.
Министерството за здравство соопшти дека најмалку 1.516 баратели на помош се убиени, а 10.067 други повредени од израелскиот оган во близина на американските центри за дистрибуција на помош во Газа од 27 мај.
Шемата за помош, создадена од Израел, е широко критикувана како неефикасна, како и како „стапица на смртта“ за гладните цивили.
Отфрлајќи ги меѓународните повици за прекин на огнот, израелската армија спроведува брутална офанзива врз Газа од 7 октомври 2023 година, при што загинаа речиси 61.000 Палестинци, од кои речиси половина се жени и деца. Израелската воена кампања ја опустоши енклавата и ја доведе до работ на глад.
Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.
Израел, исто така, се соочува со случај за геноцид во Меѓународниот суд на правдата за својата војна против енклавата.