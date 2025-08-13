ПОЛИТИКА
Зеленски и европските лидери од Берлин ќе разговараат со Трамп пред самитот со Путин
Видеоконференцијата има за цел да воспостави заеднички ставови меѓу западните сојузници пред планираниот самит на Трамп со рускиот претседател Путин на Алјаска овој петок
13 август 2025

Украинскиот претседател Владимир Зеленски треба да пристигне во Берлин денес за да учествува на видеоконференција со американскиот претседател Доналд Трамп и европските лидери.

По средбата со германскиот канцелар Фридрих Мерц, Зеленски ќе му се придружи во Федералната канцеларија на клучната видеоконференција со Трамп.

Видеоконференцијата, закажана за 15 часот по локално време, има за цел да воспостави заеднички ставови меѓу западните сојузници пред планираниот самит на Трамп со рускиот претседател Владимир Путин во американската држава Алјаска в петок.

Европските и украинските претставници планираат да побараат цврсти гаранции од Трамп дека за време на самитот нема да бидат постигнати никакви договори во врска со војната во Украина без експлицитна согласност од Киев.

На состанокот ќе учествуваат шефовите на држави и влади од клучните поддржувачи на Украина - Франција, Велика Британија, Италија, Полска и Финска - заедно со претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, претседателот на Европскиот совет, Антонио Коста, и генералниот секретар на НАТО, Марк Руте.

