Украинскиот претседател Владимир Зеленски треба да пристигне во Берлин денес за да учествува на видеоконференција со американскиот претседател Доналд Трамп и европските лидери.

По средбата со германскиот канцелар Фридрих Мерц, Зеленски ќе му се придружи во Федералната канцеларија на клучната видеоконференција со Трамп.

Видеоконференцијата, закажана за 15 часот по локално време, има за цел да воспостави заеднички ставови меѓу западните сојузници пред планираниот самит на Трамп со рускиот претседател Владимир Путин во американската држава Алјаска в петок.