Сирискиот министер за информации, Хамза Мустафа, рече дека Израел работи на поделба на Сирија преку поддршка на лидерот на Друзите Хикмет ал-Хаџри во Сувејда, со цел да создаде администрација во стилот на кантон на југот од земјата.

„Израел не го сака постоењето на обединета и стабилна Сирија. Тој продолжува со својата политика за фрагментирана и нестабилна Сирија. За жал, некои страни внатре, исто така, им служат на израелските политики со теснополитички калкулации“, изјави Мустафа во интервју за Анадолу.

Тој рече дека неодамнешниот прекин на огнот во Сувејда е постигнат преку посредништво предводено од САД и неколку други земји.

„Особено по израелските напади врз Дамаск, се создаде терен за политичко решение. Политичките решенија понудени во Сувејда беа оние што ги предложи државата“, рече тој.

Мустафа истакна дека владата немала намера да започне воена операција во Сувејда и наместо тоа водела преговори во текот на изминатите шест месеци со политички и вооружени фракции, вклучително и групата Хаџри. Отстапките вклучуваа дозвола на локалната младина да го одржува редот.

Тој рече дека зголемените тензии меѓу Друзите и бедуините ја принудиле владата во Дамаск да избере помеѓу интервенција и неутралност.

„Во овој контекст, воената интервенција во Сувејда не беше планирана операција“, рече тој.

Прекинот на огнот, додаде Мустафа, не бил само пишан договор, туку се базирал на меѓусебно разбирање.

„Прекинот на огнот може да се разгледува во три фази. Прво, запирање на судирите и повлекување на безбедносните сили од центарот на градот. Втората фаза вклучува отстранување на племенските групи од градот и прераспоредување на државата во руралните области. На крајот, задоволување на основните потреби, меѓу кои и снабдување со гориво и храна, како и поправка на комуникациската и интернет инфраструктурата.

„Иако елементи поврзани со Хаџри групата се обидоа да го прекршат прекинот на огнот во текот на првите денови, прекинот на огнот се стабилизираше до вториот и третиот ден“, нагласи тој.

- Отфрлени тврдењата за блокада на помошта - Мустафа рече дека државата продолжува да доставува хуманитарна помош во Сувeјда и не дејствува од деноминациска или перспектива на одредена заедница.

„Хаџри и слични групи се обидуваат да ги обликуваат своите наративи со сепаратистички и теснограден пристап. Тие се однесуваат како да се одговорни за доставувањето помош. Иако се појавуваат одредени потешкотии во трговијата, хуманитарната помош никогаш не била прекината“, рече тој.

Мустафа ја обвини групата Хаџри за монополизирање на помошта со цел да го зајакне своето влијание.

„Хаџри ја загрозува иднината на Сувејда. Наративи како „опсада на помошта“ се неприфатливи за секој искрен Сириец. Со контролирање на пратките на државната помош, користат да купат лојалност и да ги казнат противниците.“

Отфрлајќи ги обвинувањата дека владата извршила опсада на Сувејда, Мустафа рече: „Веќе поканивме меѓународни организации во регионот, а помошта се доставува под нивна координација. Страната што целосно го блокира влезот на помошта е групата Хаџри. Наративот за „опсада“ се користи за сепаратистички и изолациски политички цели.“

- Израелскиот премиер Нетанјаху „го става регионот во ризик“ - Сирискиот министер го обвини израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху за дестабилизација на регионот за лична политичка корист.

„Нетанјаху немилосрдно го става во ризик регионот за својата политичка иднина. Прашањето за Газа ги доведе односите на Израел со неговите западни сојузници на работ на хуманитарна криза“, рече тој.

„Израел не гледа позитивно на постоењето на нова Сирија. Затоа, продолжува со својата политика на одржување на Сирија фрагментирана и нестабилна. За жал, некои страни внатре, исто така, ги поддржуваат овие израелски политики со теснополитички калкулации. Израел никогаш не интервенирал за да ги заштити Друзите.“

Тој рече дека иако Израел тврди дека поддржува некои групи на Друзи во окупирана Палестина, генерално врши притисок врз заедницата.

„Израел се обидува да го пренесе своето искуство со Друзите во Палестина во Сирија преку овие групи“, додаде тој.

Мустафа нагласи дека повеќето сириски Друзи остануваат во иста линија со Дамаск.

„Тие отсекогаш го гледале Израел како окупатор“, нагласи тој.

- Улогата на САД и политичкиот дијалог - Мустафа рече дека САД се загрижени за стабилноста на Сирија поради заедничките интереси со Дамаск во врска со конечниот пораз на терористичката организација ДЕАШ и спротивставувањето на влијанието на Иран.

Тој рече дека Сирија отсекогаш се стремела да го зачува својот суверенитет и дејствувала врз основа на меѓусебно почитување во сите односи.

„Улогата на САД во Сувејда е да даде поддршка“, додаде тој.